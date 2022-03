Tabelle der Tabelle Liga 1 Apertura Tournament Date 8 San Martín vs Binacional Ergebnisse Programmierung

Tabelle: An diesem Freitag, dem 25. März, wurde das anstehende Spiel zum ersten Mal des Apertura-Turniers zwischen Binacional und Universidad San Martín ausgetragen. So bewegte sich die Klassifizierung der peruanischen Meisterschaft.

Im Stadion der San Marcos University gewann der Binacional-Club 1:0 gegen San Martín mit dem Tor von Stürmer Janio Pósito in den Spielrabatten (90+1).

Binacional fügte seinen dritten Sieg in Folge im Apertura-Turnier hinzu, kletterte auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung und lag einen Punkt hinter dem Führer von Deportivo Municipal. San Martín seinerseits gewann drei Punkte auf dem letzten Platz in der Liga 1-Tisch und sammelte fünf Niederlagen hintereinander.

Beim Neustart von Liga 1 nach dem letzten Datum des letzten Termins der Qualifikationsspiele für Katar 2022 trifft Binacional am achten Spieltag im Miguel Grau Stadium in Callao auf Sport Boys. San Martín seinerseits wird im Stadion Alberto Gallardo auf Sporting Cristal treffen.

Alianza Lima spielt gegen Sport Huancayo, nachdem sie ihre Pause in Liga 1 abgeschlossen hat. Die Blauen und Weißen streben danach, die schlechte Serie von drei Niederlagen in Folge gegen Alianza Atlético, Sporting Cristal und Melgar zu durchbrechen, die ihn auf den 15. Platz in der Tabelle verbannt haben.

Die Universitario de Deportes steht im Stadion Monumental de Ate gegenüber ADT de Tarma. Die Cremes haben in den letzten drei Terminen nur einen von neun möglichen Punkten erzielt. Er verlor gegen Municipal und Binacional und war auch mit Cienciano verbunden.

Der Anführer der Liga 1, Municipal, wird als Besucher an Alianza Atlético gemessen und setzt die Führung aufs Spiel. Sullanas 'Gale' marschiert auf dem dritten Platz in der Tabelle.

LEAGUE 1 APERTURA TURNIERTABELLE

SPIELPLAN FÜR DATUM 8 DER LIGA 1

Freitag, 1. April

Sporting Cristal gegen San Martin (13:15 Uhr | Alberto Gallardo-Stadion)

Ayacucho FC gegen UTC (15:30 Uhr | Cumana City Stadium)

Sport Huancayo gegen Alianza Lima (19:00 Uhr | IPD Huancayo Stadium)

Samstag, 2. April

Sport Boys gegen Binacional (11:00 Uhr | Miguel Grau del Callao Stadion)

Alianza Atlético gegen Municipal (13:15 Uhr | Estadio Melanio Coloma)

Melgar gegen Carlos Stein (15:30 Uhr | UNSA Monumental Stadium)

Sonntag, 3. April

Atletico Grau gegen Cienciano (15.00 Uhr | Francisco Mendoza Pizarro Stadion)

Universität gegen ADT (15:30 Uhr | Monumental Stadium)

Carlos A. Mannucci gegen Cesar Vallejo (18.30 Uhr | Mansiche Stadium)

Ruhe die Cantolao Academy.

Spielplan für League 1: Datum 8 des Apertura-Turniers (Foto: League 1)

