Südkorea mobilisiert Kämpfer nach dem Start einer neuen nordkoreanischen Rakete

Seoul, 25 Mrz Die südkoreanische Armee hat heute ihre F35-A-Stealth-Kämpfer in einem seltenen Luftmanöver mobilisiert, das als Reaktion auf den Start einer neuen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Pjöngjang am Vorabend erfolgt. Der südkoreanische Verteidigungsminister Suh Wook überwachte militärische Übungen, die darauf abzielten, eine „volle“ Kampfbereitschaft aufrechtzuerhalten, die es dem Land ermöglichen würde, „einen strategischen Erdrutschsieg zu erringen und weitere nordkoreanische Aktionen abzuschrecken“, sagte er in Erklärungen der lokalen Agentur Yonhap. Das Ministerium des Südens gab keine Einzelheiten darüber bekannt, wo die Manöver mit diesen Stealth-Fightern stattfanden, dem ersten großen Maßstab mit den aus den USA erworbenen 40-Flugzeugen, deren Einsatz im vergangenen Januar abgeschlossen wurde. Durch die Einbeziehung eines der am meisten gefürchteten südkoreanischen Luftfahrtgüter des Nordens wird die Übung als starke Reaktion des Südens auf den jüngsten nordkoreanischen Start interpretiert, der mit einer Interkontinentalrakete Hwasong-17 durchgeführt wurde, einer Waffe mit höherer Reichweite, deren Test die Situation auf der koreanischen Halbinsel weiter belastet. Die Medien in Pjöngjang bestätigten am Freitag die Einzelheiten des Prozesses am Vortag, der der erste mit einer Interkontinentalrakete war, seit Nordkorea 2017 eine ballistische Langstreckenrakete abgefeuert hatte. Die südkoreanische Armee reagierte auch am Vorabend des letzten Nordtests mit Übungen, bei denen sie drei Boden-Boden-Raketen (eine Hyunmoo-2 und eine MGM-140 ATACMS und eine Haesung-II) abfeuerte und JDAM-Bomben abwarf. CHEF asb-ahg/jac