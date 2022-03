Suarez nach Costa Ricas Sieg über Kanada: „Ich nehme meinen Hut ab“

San Jose, 24. März Der kolumbianische Trainer von Costa Rica Luis Fernando Suarez war stolz auf die Leistung seines Teams beim 1:0 -Sieg gegen Kanada am Donnerstag und sagte, er „nimmt seinen Hut ab“ auf die Reaktion der Fußballer in der WM-Qualifikation 2022 in Katar. „Es war sehr stressig, aber es erfüllt mich mit Stolz, dass die Gruppe trotz der pessimistischen Situationen vieler Menschen immer da war und weiterkommen wollte. Ich nehme meinen Hut mit diesen Spielern ab, die mit so großem Druck umgegangen sind und gut reagiert haben „, sagte Suarez auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Costa Rica verzeichnete einen schlechten Start in das Unentschieden, hat aber 13 der letzten 15 Punkte gewonnen und in den letzten 4 Spielen keine Gegentore kassiert. Dadurch konnte es mit zwei verbleibenden Runden vor dem Ende des achteckigen Finales von Convacaf in die Playoff-Zone eintreten. „Ich bin sehr stolz darauf, diese Gruppe ganz besonderer Menschen leiten zu können. Sie sind nicht nur gute Spieler, sie sind auch Menschen, die es wert sind, auch nur eine Weile bei ihnen zu sein „, sagte der Trainer. Der Trainer sagte, dass der Sieg am Donnerstag, mit dem Costa Rica mit Kanadas ungeschlagenen endete, „den Charakter der Spieler und den Wunsch zeigt, das Land gut zu repräsentieren“ und schätzte, dass es ein Sieg über die „beste Nationalmannschaft dieser Zeit in Convacaf“ war. Suarez beschrieb die Atmosphäre der 35.000 Fans, die an diesem Donnerstag das Nationalstadion in San Jose füllten, als „spektakulär“ und sagte, dass diese positive Schwingung im Spiel am kommenden Sonntag in El Salvador aus der Ferne zu spüren sein müsse. „Wenn wir 13 der letzten 15 Punkte bekommen, müssen wir gut abschließen. Ich möchte, dass der Spieler weiß, dass es sehr stressig ist, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Man muss gut vorbereitet sein „, sagte Suarez. Nach zwei Spieltagen führt Kanada mit 25 Punkten, gefolgt von den USA und Mexiko mit jeweils 22 Punkten, während Costa Rica mit 19 Punkten in der Play-Off-Zone liegt, vor Panama (18) und dem bereits ausgeschiedenen El Salvador (10), Jamaika (8) und Honduras (4). CHEF dmm/ga