Piso 21 und Rapper Ñejo schließen sich ihren Stimmen in der Single „Salvavidas“ an

Miami, 25 Mrz Die kolumbianische Gruppe Piso 21 und der Puertoricaner Ñejo schlossen sich ihren Stimmen in der Single „Salvavidas“ an, einem Lied, das eine „musikalische Synergie“ widerspiegelt, die die „Stile und Klänge“ beider Seiten vereint, berichtete das Label Warner Music Latina diesen Freitag. Der Sound von „Salvavidas“ beinhaltet „die perfekte Balance zwischen dem Pop, der durch die Hand des Urban zur Party einlädt, der unseren Körper unweigerlich zum Tanzen bringt“, beschrieb das Label. Die neue Single wird mit einem Musikvideo veröffentlicht, das an den „paradiesischen Stränden“ der Stadt Santa Marta in der kolumbianischen Karibik aufgenommen wurde. Die Zusammenarbeit zwischen Piso 21 und Ñejo, die seit einiger Zeit miteinander befreundet waren, stieg in die Höhe, nachdem der Puertoricaner einen Vers geschrieben und an die Popgruppe geschickt hatte. Kolumbianer arbeiten in ihrer Karriere neu zusammen, in der sie sich unter anderem mit Künstlern wie Pablo Alborán, The Black Eyed Peas, Christian Nodal und Maluma zusammengetan haben. Laut Warner Music Latina mit Sitz in Miami (USA) bereitet sich Piso 21 darauf vor, „Auftritte in verschiedenen Teilen der Welt anzubieten, deren Termine bald bekannt gegeben werden“. Die Künstler aus Medellín veröffentlichten im März 2021 ihr drittes Studioalbum „Love in the Times of Perreo“, aus dem Singles wie „Dulcecitos“ (mit Zion und Lennox), „Pa 'Olvidarme de Ella“ (mit Christian Nodal) und „Cuando Estás Tú“ (mit Sofía Reyes) veröffentlicht wurden.