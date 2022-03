Peru gegen Uruguay: Federico Valverde und sein beeindruckender Langstreckenschuss, der für die Qualifikationsspiele 2022 in Katar auf der Latte abstürzte

Peru gegen Uruguay: Der Angreifer von Charrúa, Federico Valverde, hat fast ein sensationelles Tor erzielt im Spiel um das Datum 17 der Qatar 2022 Qualifikationsspiele, die im Centenario-Stadion in Montevideo ausgetragen wurden, über den Tellerrand hinaus.

47 Minuten nach Spielbeginn wurde ein Angriff der uruguayischen Nationalmannschaft von der peruanischen Verteidigung zur Hälfte geklärt und der Fußball wurde von Federico Valverde ausgetragen.

Uruguays zweiter Angriffszug schien keine Gefahr zu bergen, und Celeste sollte seinen Angriff auf den rot-weißen Bereich fortsetzen.

Federico Valverde überraschte jedoch mit einem Schuss von etwa 35 Metern über den Tellerrand hinaus. Der Schuss war stark und zielte darauf ab, trotz der Strecke des peruanischen Torhüters Pedro Gallese auf die Latte zu stürzen.

Die peruanische Nationalmannschaft erreicht das Spiel gegen Uruguay, nachdem sie vier Spiele mit drei Siegen und einem Unentschieden gekettet hat, ohne zu verlieren. Der weiße Roja besiegte Bolivien in Lima (3:0), gegen Venezuela in Caracas (2-1) und Kolumbien in Barranquilla (1:0). Am Tag 16 zog er 1-1 mit Ecuador (1-1)

Die uruguayische Nationalmannschaft brach die schlechte Serie von fünf Spielen ohne Sieg mit vier Niederlagen und einem Unentschieden. Die Charrúas unentschieden (0-0) gegen Kolumbien in Montevideo, verloren gegen Argentinien (3:0) in Buenos Aires, Brasilien (4-1) als Besucher, Argentinien zu Hause (1-0) und Bolivien (3-0) in La Paz. Dann gewann er mit Trainer Diego Alonso zwei Siege in Folge gegen Paraguay (1:0) in Asunción und schlug Venezuela (4-1) im Centenario-Stadion.

Trainer Ricardo Gareca stellte sich mit Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva und Gianluca Lapadula zusammen.

Uruguays Stratege Diego Alonso wählte diese elf: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Diego Godin, Josema Gimenez, Mathias Olivera; Facundo Pellistri, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Darwin Nunez und Luis Suarez.

SPIELE DES LETZTEN PLAYOFF-DATUMS

Dienstag, 29. März

Peru gegen Paraguay (Lima)

Ecuador gegen Argentinien (Guayaquil)

Bolivien gegen Brasilien (La Paz)

Chile gegen Uruguay (Santiago)

Venezuela gegen Kolumbien (Puerto Ordaz)

