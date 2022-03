Osorio spielt seine Glaubwürdigkeit in der América de Cali während des Besuchs in Tolima

Bogotá, 25 Mrz Trainer Juan Carlos Osorio wird am Sonntag seine Glaubwürdigkeit in América de Cali ausspielen, wenn er Deportes Tolima am 13. Spieltag des Apertura-Turniers besucht, einem Duell, in dem die Roten Teufel versuchen werden, eine Serie von zwei Niederlagen in Folge zu brechen, um den 14. Platz in der Tabelle zu verlassen . Das Hauptproblem, mit dem sich Osorio auseinandersetzen muss und das wegen der unregelmäßigen Leistung des Teams sehr kritisiert wird, sind die Verluste, da das scharlachrote Team derzeit einige Spieler in der medizinischen Abteilung hat. In diesem Sinne werden Spieler wie der Spanier Iago Falque oder der Mittelfeldspieler Carlos Sierra nicht gegen Tolima sein, daher muss sich der ehemalige Mexiko-Trainer weiterhin auf seinen Torschützen und Anführer, den Veteranen Adrián Ramos, verlassen, um in Ibague ein gutes Ergebnis zu erzielen. Vinotinto y Oro ihrerseits haben den Großteil des Kaders für dieses Spiel, mit dem sie 2-2 gegen Once Caldas ausgeglichen haben und in dem unter anderem die Flügelspieler Andrés Ibargüen und Anderson Plata sowie der Torschütze Juan Fernando Caicedo auftreten. MEISTER IN NOT Mit Blick auf einen Sieg, der seine wenigen Chancen, sich für die Homeruns im Halbfinale zu qualifizieren, am Leben erhält, wird der Champion Deportivo Cali am Sonntag Gastgeber von Cortuluá sein, angeführt vom chilenisch-Spanier Manuel Suárez, dem ehemaligen Assistenten des argentinischen Juan Antonio Pizzi in der Südmannschaft. Los Azucareros, die vom Venezolaner Rafael Dudamel trainiert werden, sind mit 8 Punkten vorletzter und haben auf unglaubliche Weise zwei Punkte verloren, als sie Atlético Nacional am Montag mit 3:0 besiegten und in den letzten 18 Minuten haben die Verdolagas das Spiel ausgeglichen. Deshalb verlässt sich Dudamel auf den Veteranen Teo Gutiérrez, um die Situation seines Teams gegen einen schwierigen Gegner umzukehren, der aus dem Sparen eines Punktes in letzter Minute zu Hause gegen Envigado kommt und mit 16 Einheiten den 11. Platz belegt. DIE MÄCHTIGEN, UM DEN SCHWUNG AUFRECHTZUERHALTEN Nachdem Independiente Medellín América de Cali als Besucher besiegt und die Serie von sieben Siegen im Einklang mit dem Führenden Millonarios gebrochen hat, wird Independiente Medellín am Samstag Deportivo Pereira besuchen, um die Dynamik aufrechtzuerhalten. Der kolumbianische Uruguayer Julio Avelino Comesaña, der Trainer von Poderoso, wird den argentinischen Mittelfeldspieler Adrián Arregui und den Flügelspieler Felipe Pardo für dieses Spiel zurückholen, die ein Suspendierungsspiel gegen Millonarios bestritten haben. Torhüter Andrés Mosquera Marmolejo wird jedoch nach dem Ausschluss im letzten Spiel draußen sein und sein Nachfolger wird Luis Vasquez sein, der die Gelegenheit nutzte, die er am Mittwoch hatte, als er seinen Teamkollegen ersetzen musste. Medellin ist Vierter mit 21 Punkten, während Pereira mit 14 Punkten auf dem 15. Platz liegt. Tagsüber wird Independiente Santa Fe Atlético Nacional besuchen, während Millonarios am kommenden Mittwoch zu Hause die Führung gegen Barranquilla Junior verteidigen wird. . Spiele vom 13. Spieltag der kolumbianischen Liga: 26.03: Atlético Bucaramanga-Jaguares, Envigado-Once Caldas, Union Magdalena-Steinadler und Deportivo Pereira-Independiente Medellin. 27.03: Deportivo Cali-Cortuluá, Oil-Patriots Alliance und Sport Tolima-America. 28.03: Deportivo Pasto-La Equidad und Atlético Nacional Independiente Santa Fe. 30.03: Millionärs-Junioren.