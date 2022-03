Neymar: „Vinicius ist ein Riss, ich denke wir verstehen uns sehr gut“

Rio de Janeiro, 24. März Neymar sagte an diesem Donnerstag, dass Vinicius Junior „ein Riss“ ist, nachdem der Stürmer von Real Madrid sein Ergebnis bei der brasilianischen Nationalmannschaft beim 4:0 -Sieg gegen Chile für die südamerikanischen Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft in Katar debütierte. „Ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut, wenn ich dort drüben (falsche Neun) mit Vini spiele, was ein Riss ist. Ich denke, wir verstehen uns sehr gut „, sagte der Angreifer von Paris Saint-Germain in Erklärungen des brasilianischen Fußballverbandes (CBF) in gemischten Zonen. Neymar, der mit Vinicius und Antony als Teamkollegen an der Spitze des Angriffs falsche Neun spielte, versicherte, dass dies keine neue Position für ihn sei und dass er „seit einiger Zeit“ so spiele. Der 10 de la Canarinha, der die Dose mit einer Strafe öffnete, die er selbst provoziert hatte, zeigte eine gute Melodie mit dem Flügelspieler der Madridista, der am Ende der Pause den 2:0 auf die Partitur setzte, nachdem er einen Pass von Antony erhalten hatte, den Neymar geschickt bestanden hatte. „Die volle Maracana inspiriert mich, sie bringt mich dazu, alles zu tun, es ist ein Vergnügen, eine Freude. Die Atmosphäre der Fans war von grundlegender Bedeutung, um uns noch mehr Anreize zu bieten „, sagte er. Der ehemalige Spieler von Santos und Barcelona lächelte erneut im legendären Stadion von Rio de Janeiro, nachdem er wegen seiner schlechten Leistung in Paris Saint-Germain scharfe Kritik erhalten hatte, insbesondere seit dem Ausscheiden in der European Champions League gegen Real Madrid. Gegen Chile konnte er ein zweites Elfmetertor erzielen, gab aber Philippe Coutinho den Schuss der Höchststrafe, der nach einer langen Strecke von La Canarinha und einem diskreten Pass durch Barcelona auch seine eigene Erlösung anstrebt. „Wir sind seit unserer Kindheit in der Auswahl. Er bat mich, die Strafe zu übernehmen, und zu dieser Zeit muss es Kameradschaft geben. Mein Glück, dass er punktet, ist, als hätte ich es erzielt. Ich habe mich sehr gefreut „, erklärte er. Brasilien, das sich bereits für einige Tage für Katar 2022 qualifiziert hatte, schlug Chile mit 4:0 und bleibt mit dreizehn Siegen und drei Unentschieden der ungeschlagene Anführer der südamerikanischen Qualifikationsspiele. Neben den Zielen von Neymar, Coutinho und Vinicius gab Richarlison der Route in der 91. Minute den letzten Schliff. Die fünfmalige Weltmeisterin wird am letzten Tag der Qualifikation am nächsten Dienstag mit Bolivien in La Paz spielen, obwohl sie das Spiel gegen Argentinien noch nicht gespielt hat. Es wurde im September letzten Jahres ausgesetzt, weil einige Albiceleste-Spieler gegen das Gesundheitsprotokoll gegen Covid-19 verstoßen haben. CHEF cms/ga