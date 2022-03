Mindestens sechs Menschen wurden nach einem erneuten Angriff russischer Truppen in Donezk getötet

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of people killed during shelling lie on a street in front of a residential building in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 18, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pavlo Kirilenko, berichtete, dass mindestens sechs Menschen getötet wurden, darunter zwei Kinder, und elf wurden durch russische Angriffe in dieser Region der Ukraine verletzt.

„An diesem Donnerstag erfuhren wir, dass die Russen in Donezk zwei weitere Kinder getötet haben: ein elfjähriges Mädchen in Mariupol und einen 14-jährigen Jungen in Jasnaja Poljana“, erklärte Kirilenko auf ihrem Telegramm-Account, der von der russischen Nachrichtenagentur Interfax gesammelt wurde.

Andererseits berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Lugansk, Sergii Haidai, in seinem offiziellen Facebook-Profil, dass russische Truppen auf zwei Kirchen geschossen hätten. Einer von ihnen, „Freude aller Leidenden“ genannt, hätte laut der Nachrichtenagentur Ukrinform Schaden erlitten.

In anderen Teilen des Landes warnte die Kiewer Regierung ihre Bewohner, Fenster aufgrund eines Feuers und mehrerer Explosionen während der Nacht in der Hauptstadt zu versiegeln, wie von „The Kiev Independent“ berichtet.

Dienstmitglieder pro-russischer Truppen fahren im Zuge des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland in der belagerten südlichen Hafenstadt Mariupol, Ukraine, am 24. März 2022 gepanzerte Fahrzeuge an Anwohnern vorbei. Reuters/Alexander Ermochenko

Am Donnerstag wurden mindestens vier Menschen getötet, darunter zwei Kinder, und sechs weitere wurden bei einem russischen Angriff in der Stadt Rubijné in der Nähe von Luhansk in der Ostukraine verletzt, berichtete der Gouverneur der Region, Sergii Gaidai am Donnerstag.

Der Gouverneur fügte hinzu, dass die Unfallbilanz Gefahr liege, „stark zuzunehmen“.

„Die Russen sterben, sie können nicht vorankommen und haben daher begonnen, schwere Waffen einzusetzen“, sagte Gaidai.

Moskauer Truppen starteten auch Bombardierungen in Lysychansk und Novodruzhesk, zwei Städten, die etwa 80 km nordwestlich von Luhansk liegen, ohne weitere Einzelheiten anzugeben.

„Die Russen haben die Region Lugansk in der Nacht mit Raketen und Phosphorbombardierungen angegriffen. Es sind vier Tote „, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Lugansk, Serhiy Hadai, in einer Nachricht im sozialen Netzwerk Facebook.

Er gab an, dass 31 Gebäude, darunter 23 Häuser, in den letzten 24 Stunden beschädigt oder zerstört wurden, und stellte fest, dass die Angriffe gegen die Städte Kremina, Lisichansk, Novodruzhesk, Rubizhne, Severodonetsk und Woiwoidivka durchgeführt wurden.

In ihrer ersten Bilanz des Tages schätzten die ukrainischen Behörden, dass am Donnerstag mehr als 3.300 Menschen von humanitären Korridoren aus mehreren belagerten Städten evakuiert wurden, von denen die meisten aus Mariupol stammten und seit Beginn der Invasion am 24. Februar.

„Am 24. März waren alle sieben humanitären Korridore in Betrieb. 3.343 Menschen wurden aus verschiedenen Städten evakuiert“, erklärte die stellvertretende Premierministerin der Ukraine, Irina Vereshchuk, auf ihrem offiziellen Facebook-Account.

Er erklärte auch, dass die meisten von ihnen, 2.717 Menschen, die Hafenstadt Mariupol verlassen und mit privaten Verkehrsmitteln nach Saporischschja gefahren seien.

(Mit Informationen von AFP und Europa Press)

