Martino: „Wir haben auf den letzten 25 Metern des Kurses unsere Ruhe verloren“

Mexiko, 24. März Argentiniens Gerardo „Tata“ Martino, Mexiko-Trainer, bedauerte am Donnerstag, dass sein Team im WM-Qualifikationsspiel zahlreiche Torschüsse gegen die Vereinigten Staaten verpasst hatte, was er wegen mangelnder Geduld verantwortlich machte. „Wir haben diesen Seelenfrieden auf den letzten 25 Metern des Platzes verloren, nicht nur, wenn es darum geht, ein Tor zu erzielen, sondern auch bei der Auswahl von Pässen, beim Spielen einer Gambeta und beim selbstbewussten Umgang. Es ist ein Thema, das wir uns erholen müssen „, sagte der Trainer nach dem torlosen Unentschieden gegen den erbitterten Rivalen. Am vorletzten Tag der Convacaf-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar konnten die Mexikaner nicht gewinnen und erreichten in ihren letzten vier Spielen gegen die Amerikaner ein Unentschieden und drei Niederlagen. Martino sagte, er habe die Tatsache, dass er gut an Wettkämpfen teilgenommen habe. Er erinnerte sich daran, dass die Vereinigten Staaten am 12. November in Cincinnati Mexiko in der zweiten Halbzeit dominierten und es mit 2:0 besiegten und jetzt behielten seine Spieler die gute Leistung in den 90-Minuten bei Obwohl die Fans den Tri dafür kritisierten, dass er nicht gewonnen hatte, trat Mexiko mit dem Spiel am Donnerstag in die Weltmeisterschaft in Katar ein, weil es mit 22 Punkten Dritter in der Gesamtwertung ist, drei mehr als Costa Rica und vier gegen Panama und wird gegen El Salvador und Honduras antreten, ohne die Chance, zur Weltmeisterschaft zu gehen. Obwohl die Dinge positiv aussehen, bezog sich Martino in Bezug auf den Rivalen am Sonntag, die Honduraner, erinnerte sich daran, dass er an diesem Donnerstag die Auslosung aus Panama gezogen hatte, und räumte ein, dass Mexiko konzentriert spielen sollte. „Wir werden einem Rivalen gegenüberstehen, der, obwohl er keine Chance hat (sich für Katar zu qualifizieren), sehr stark ist, insbesondere auf seinem Platz. Wir müssen an der Linie des heutigen Spiels festhalten, es ist der Weg der beiden verbleibenden Spiele „, sagte er. Martino feierte das gute Niveau seiner Spieler in europäischen Ligen und hoffte, dass sein Team nach einem Rückgang der Ergebnisse zum Zeitpunkt des Gleichstands, in dem er in den USA und Kanada verlor, in Spielen bei kalten Temperaturen auf das gute Niveau zurückkehren wird. „Mit Intensität, Anstrengung und einem guten Wettbewerb mit einem sehr starken Gegner waren wir wieder ein zuverlässiges Team“, schloss er. gb/ga (Fotos)