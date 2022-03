Mach dich bereit! Dies ist der Zeitplan für den Karneval von Barranquilla 2022

Die Hauptstadt des Atlantiks und ihre Bewohner bereiten sich darauf vor, erneut die 4 wichtigsten Festtage in der Stadt zu empfangen, denn nach zwei Jahren Pandemie und einem Jahr, in dem der berühmte Feiertag virtuell durchgeführt wurde, finden die Feierlichkeiten des Barranquilla Carnival 2022 am 26. bis 29. März.

Es sei daran erinnert, dass der Karneval traditionell im Februar stattfindet, aber aufgrund des vierten Höhepunkts der Pandemie musste er unter Beachtung der Biosicherheitsprotokolle entsprechend der aktuellen Situation auf dem Planeten auf Ende März verschoben werden.

Ab Samstag, dem 26. März, können die Teilnehmer in den folgenden Tagen etwa 19 Veranstaltungen genießen, darunter künstlerische Interventionen in verschiedenen Teilen der Stadt, Folklorepräsentationen, Paraden und Volksfeste wie den Karneval von Soledad.

Für diese neue Ausgabe des Barranquilla-Karnevals haben die Könige Valeria Charris Salcedo und Kevin Torres Valdés, die die Botschafter dieses Festivals sind, das persönlich in die atlantische Hauptstadt zurückkehrt, in den letzten Monaten vorgestellt, welche Aktivitäten in der ganzen Stadt durchgeführt werden und werden Seien Sie bereit wie die Gastgeber, um Einwohner und Touristen willkommen zu heißen, die Karneval genießen.

Hier ist der Inhalt von Valeria Charris, Königin des Karnevals :

Es sei auch darauf hingewiesen, dass seit dem 1. März verschiedene Aktivitäten durchgeführt wurden, wie die „Joselito Vive“ mit der Ausstellung von Makrofiguren auf dem Malecón del Río. Genau wie am 18. März fand die Parade der Guacherna Esthercita Forero mit einer Hommage an Anibal Velásquez während des gesamten 44. Rennens statt.

Im Rahmen der Volksfeste fand am 19. März die Krönung der Volkskönigin statt, eine Veranstaltung, die auf dem Großen Malecón del Rio stattfand. Am 20. März fand die Präsentation der Comparsas Tradition und Fantasie im Sacred Heart Park statt.

Dies ist der Zeitplan seit dem 25. März:

Freitag, 25. März

Krönung der Königin des Karnevals: Romelio Martinez Stadium - 20:00 Uhr

Offizielle Präsentation der Krone, die Valeria Charris in der Krönungsnacht des Barranquilla-Karnevals 2022 tragen wird. Von Instagram genommen @valecharris

Samstag, 26. März

Schlacht von Flores: Über 40 - 12:00 m.

Desfile Rey Momo: Calle 17 - 14.00 Uhr

Dance the Street/Orchestra Night: Par Vial Race 50 - 17:00 Uhr

Tolles Karnevalskonzert: Romelio Martinez Stadium - 20:00 Uhr

Sonntag, 27. März

Toller Stopp von Tradition und Folklore: Über 40 - 13:00 Uhr

Orchesterfestival: Romelio Martínez Stadium - 15.00 Uhr

Tanzen Sie die Straße/Orchesternacht: Par Vial Carrera 50 - 17:00 Uhr

Comedy-Treffen: Parque Olaya - 17:00 Uhr

Festival von Lejanías: Cuchilla de Barrio Abajo - 19:00 Uhr

Montag, 28. März

Große Parade der Truppen: Über 40 - 13:00 Uhr

Die Straße tanzen/Tambo-Nacht: Par vial Carrera 50 - 17:00 Uhr

Comedy Encounter: Parque Alamedas - 17:00 Uhr

Dienstag, 29. März

Joselito geht mit der Asche: Carrera 54 58th Street - 16:00 Uhr

