Lula besteht darauf, die Preispolitik von Petrobras zu ändern, wenn er Wahlen gewinnt

Sao Paulo, 25 Mrz Der ehemalige brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, ein potenzieller Kandidat für die Oktoberwahlen, schlug diesen Freitag erneut vor, dass er, sollte er an die Macht zurückkehren, die aktuelle Preispolitik von Petrobras beenden werde, die den Wert von Kraftstoff auf der Grundlage der internationalen Markt und der Dollar. „Wenn (in Brasilien) alles in Ordnung ist, warum zahlen wir den Benzinpreis in Dollar?" befragte der ehemalige Gewerkschaftsführer bei einer Veranstaltung mit der Obdachlosenbewegung in der Stadt Santo André in der Metropolregion Sao Paulo. Lula, ein Favorit bei den Umfragen zur Wahlabsicht, beschuldigte den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der eine Wiederwahl anstreben wird, über den Anstieg des Treibstoffs im Land „gelogen" zu haben. „Unser lügender Präsident, der sieben Lügen am Tag erzählt und sagt, dass Benzin wegen des Krieges in der Ukraine teuer ist. Es ist eine Lüge, eine Lüge „, sagte Lula, obwohl Analysten die Zunahme des Treibstoffs teilweise auf den Kriegskonflikt zurückführen. Laut dem Vorsitzenden der Workers Party (PT) ist Brasilien in Bezug auf die Ölförderung autark, aber es gibt nicht genügend Raffinerien im Land, weil sie „aufgehört haben, sie zu produzieren". „Wir werden zurückkehren (an die Macht) und Petrobras wird wieder Brasilianer sein und die Preise werden wieder brasilianisch sein", sagte Lula. Der sozialistische Führer schloss auch eine eventuelle Privatisierung von Petrobras aus, dem größten Unternehmen in Brasilien, das 2021 einen Rekordnettogewinn von 19.875 Millionen US-Dollar erzielte, das größte in seiner Geschichte. Obwohl Bolsonaro seinen Wunsch erklärt hat, die Ölgesellschaft und andere große staatliche Unternehmen wie die Banco do Brasil zu privatisieren, hat die derzeitige Regierung noch keinen Schritt in diese Richtung unternommen. Laut einer am Vortag vom Datafolha-Institut veröffentlichten Umfrage würde Lula die Präsidentschaftswahlen in Brasilien im Oktober mit 43 Prozent der Stimmen gewinnen, aber er hat seinen Vorsprung gegen Bolsonaro, der jetzt 26 Prozent der Stimmen hat, leicht reduziert.