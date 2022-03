Laut UN deuten zivile Opfer und Zerstörung in der Ukraine auf Kriegsverbrechen hin

Genf, 25 Mrz Die hohe Zahl ziviler Opfer und das Ausmaß der Zerstörung der zivilen Infrastruktur im Krieg in der Ukraine deuten darauf hin, dass das humanitäre Völkerrecht verletzt und Kriegsverbrechen begangen wurden, sagte der Vertreter des UN-Menschenrechtsbüros in der Ukraine. heute. „Das Ausmaß der zivilen Opfer sowie die Beschädigung ziviler Objekte deuten nachdrücklich auf die Verletzung des humanitären Völkerrechts bei wahllosen Angriffen hin“, sagte die Vertreterin der Agentur, Matilda Bogner, per Videokonferenz aus der Ukraine. Während des Krieges in der Ukraine werden Sprengwaffen mit großer Wirkung in und in der Nähe von besiedelten Gebieten eingesetzt, während Wohn- und Verwaltungsgebäude sowie medizinische Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, elektrische Systeme und Trinkwasserpumpstationen „in großem Umfang zerstört wurden, mit katastrophalen Folgen. auf Zivilisten“. All dies deutet darauf hin, dass „die Grundsätze der Unterscheidung und der Verhältnismäßigkeit“ verletzt werden, ebenso wie das Verbot wahlloser Angriffe und die Grundregel, alle möglichen Vorkehrungen zu treffen, um dies zu verhindern. Bogner sagte auch, dass die UN seit Kriegsbeginn Berichte erhalten habe, dass russische Streitkräfte „ohne Vorwarnung“ gegen Zivilisten getötet wurden, als sie versuchten, in ihren Autos zu fliehen, sowie von Teilnehmern an friedlichen Antikriegsdemonstrationen. Darüber hinaus hat das UN-Menschenrechtsbüro Berichte über die willkürliche Inhaftierung und das Verschwinden von 22 ukrainischen Beamten in Regionen unter russischer Kontrolle, von denen bekannt ist, dass dreizehn freigelassen wurden. Ebenso wurden fünfzehn Journalisten und Aktivisten, die sich dem Krieg widersetzten, in Kiew und anderen ukrainischen Städten festgenommen. „Wir versuchen zu überprüfen, ob fünf der Journalisten und drei der Aktivisten freigelassen wurden. Der Verbleib der übrigen Personen ist unbekannt „, sagte er.