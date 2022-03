Klassiker zwischen Paraguayern und Brasilianern und E ist die „Todesgruppe“

Asunción, 25 Mrz Duelle zwischen brasilianischen und paraguayischen Vereinen werden in der Gruppenphase der Copa Libertadores 2022 nach der Auslosung dieses Freitags in Luque zu sehen sein, aber E ist die „Todesgruppe“ mit zwei ehemaligen Champions, Boca und Korinther; ein immer harter Deportivo Cali und ein Immer bereit, auf der Höhe von La Peace zu spielen. Palmeiras, der aktuelle Champion, war in Gruppe A mit dem Ecuadorianer Emelec, dem Venezolaner Deportivo Táchira und dem bolivianischen Debütant Independiente Petrolero. Eine weitere Gruppe, die Aufmerksamkeit erregt, ist das C, da es drei ehemalige Meister des Turniers gibt: den uruguayischen Nacional, die Argentinier Véez und Estudiantes de La Plata sowie mit ihnen der brasilianische Red Bull Bragantino. Darüber hinaus wird es in Gruppe D Duelle wie Atlético Mineiro und América MG aus Brasilien geben. sowie die der historischen paraguayischen Rivalen Cerro Porteño und Olimpia in Gruppe G, die ihren lang erwarteten Superklassiker auf den kontinentalen Wettbewerb übertragen werden. Diese Phase, in der sich 32 Teams gegenüberstehen, wird zwischen dem 5. April und dem 26. Mai ausgetragen, wie von der South American Football Confederation (Conmebol) eingerichtet. Das Finale, das für den 29. Oktober geplant ist, findet im Isidro Romero Carbo Monumental Stadium in der ecuadorianischen Stadt Guayaquil statt. GRUPPEN - Gruppe A Palmeiras (Brasilien) Emelec (Ecuador) Deportivo Tachira (Venezuela) Independent Petrolero (Bolivien) - Gruppe B Athletico Paranaense (Brasilien) Freiheit (Paraguay) Caracas (Venezuela) Der stärkste (Bolivien) - Gruppe C National Velez Sarsfield (Argentinien) Red Bull Bragantino (Brasilien) Studierende von La Plata (Argentinien) - Gruppe D Atletico Mineiro (Brasilien) Independente del Valle (Ecuador) Sport Tolima (Kolumbien) America MG (Brasilien) - Gruppe E Boca Juniors (Argentinien) Corinthians (Brasilien) Cali (Kolumbien) Immer bereit (Bolivien) - Gruppe F River Plate (Argentinien) Colo-Colo (Chile) Alianza Lima (Peru) Fortaleza, Brasilien - Gruppe G Penarol (Uruguay) Cerro Porteno (Paraguay) Colon, Argentinien Olímpia (Paraguay) - Gruppe H Flamengo (Brasilien) Katholische Universität (Chile) Sporting Cristal (Peru) Workshops (Argentinien).