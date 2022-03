Kenia López Rabadán forderte AMLO auf, die Einladung zur AIFA zu formalisieren, nachdem Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden

Seit seiner Einweihung am Montag, dem 21. März, ist Kenia López Rabadán, Senator der National Action Party (PAN), zu einem der Hauptkritiker dieses Vorzeigeprojekts von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) geworden.

Aus diesem Grund besuchte er die Räumlichkeiten, um auf die Unregelmäßigkeiten hinzuweisen, die der Bundespräsident selbst während der morgendlichen Pressekonferenz am 24. März beantwortete, in der er den stellvertretenden Koordinator für Blau und Weiß im Senat der Republik einlud, den Flughafen des Weihnachtsmanns erneut zu besuchen Lucia.

„Wie ich möchte, dass sie zum Kontrollturm gehen, hoffe ich, dass sie dort am Flughafen Vorkehrungen treffen, damit sie an diesem Wochenende die gesamte fortschrittliche Technologie (...) sehen können. Ich bitte sie, ihnen die Einladung zu senden“, sagte López Obrador.

Auf diese Nachricht reagierte die PAN-Gesetzgeberin über ihre sozialen Netzwerke. In dem geteilten Video sagte er, dass der Tabasqueño Luis Cresencio Sandoval, Leiter des Sekretariats für nationale Verteidigung (Sedena), angewiesen habe, sie an diesem Wochenende in den AIFA-Kontrollturm einzuladen.

Sie forderte ihn dann auf, es formell zu machen, damit sie sich treffen und damit alle „Mängel und Fehler“ dieses Flughafens beantworten können, die sie selbst in den vergangenen Tagen nachgewiesen hat.

Social-Media-Nutzer antworteten auf López Rabadán und baten ihn um Fragen, darunter eine, um die tatsächlichen Kosten dieser Arbeit herauszufinden, die zur Stornierung des internationalen Flughafens von New Mexico (NAIM) in Texcoco, Bundesstaat Mexiko, geführt hat.

Sie zweifelten auch an der Einladung des Präsidenten und waren daher daran interessiert, ob das Treffen formalisiert werden würde oder nur darauf wartete, von López Obrador zu einem Besuch bei AIFA einberufen zu werden.

Es sei daran erinnert, dass die Panista in den letzten Tagen beschlossen hat, die Einrichtungen dieses neuen Flughafens einen Tag nach seiner Eröffnung zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit dokumentierte er sehr in seinem Stil, wie die Erfahrung im Luftterminal ist, das von der vierten Transformation (Q4) angetrieben wird.

In ihren sozialen Netzwerken kritisierte die Gesetzgeberin von Albiazul am vergangenen Dienstag, dem 22. März, das Budget für den Bau der „neuen Laune von AMLO“, die Transportkosten, um sie zu erreichen, und was mit den ihr zugewiesenen Ressourcen hätte getan werden können.

„Also meine Reise zur AIFA. Ich werde dir in diesem Thread alles erzählen, was in AMLOs neuer Laune passiert. Wie viel wurde am Flughafen ausgegeben und was hätten wir Mexikaner haben können, wenn ich mit diesem Geld daran gedacht hätte, den Menschen in Mexiko zu helfen „, sagte er.

Die Panista besuchte AIFA einen Tag nach ihrer Einweihung und hob in einem Video einige Unregelmäßigkeiten hervor (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Ein weiterer kritisierter Aspekt war die Zugänglichkeit, da er darauf hinwies, dass er für seine Ankunft unbedingt ein Taxi pro Antrag bestellen müsste, das zwischen 600 und 700 Pesos kosten würde, obwohl die Regierung selbst die wichtigsten Routen mit öffentlichen Verkehrsmitteln offenbarte, die 200 Pesos nicht überschreiten .

López Rabadán antwortete auch auf die Worte der Mexikaner gegen Korruption und Straflosigkeit (MCCI) und erläuterte, dass von 1.233 überprüften Verträgen 78% von beschränkte Einladung, während die restlichen 22 Prozent per Award waren.

Am selben Tag der Eröffnung kündigte die Organisation an, dass mindestens 10 neu gegründete Unternehmen Aufträge für die Teilnahme an dem Projekt von bis zu erhalten haben 1.572 Millionen Pesos.

Darüber hinaus stellten sie fest, dass einer der Lieferanten, der angeblich mit einer „Shell-Firma“ verbunden war, der beschuldigt wurde, in Venezuela Geld gewaschen zu haben, für den Verkauf von Stahl für Kosten von 184 Millionen Pesos verantwortlich war.

