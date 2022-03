Karla Tarazona verrät, warum sie Isabel Acevedos Entschuldigung akzeptiert hat: „Ich habe mich aufrichtig gefühlt“

Karla Tarazona erschien diesen Freitag im Programm Amor y Fuego, um über die jüngsten Aussagen von zu sprechen Isabel Acevedo, die zugab, einen Fehler gemacht zu haben, indem sie eine Beziehung mit Christian Dominguez aufgenommen hat, als der Cumbiambero noch bei der Radiomoderator.

Die Geschäftsfrau bemerkte auch, dass sie die Entschuldigung der „Chabelita“ akzeptierte, als sie die Bilder auf ihrem Handy sah, da sie das Gefühl hatte, ehrlich zu sein, und kontaktierte sie, um ihr nach mehreren Jahren des Kampfes zu vergeben.

„ Ich habe es wirklich aufrichtig empfunden. Als das Interview begann, hatte ich ein Gesicht und im Laufe des Interviews änderte sich sein Gesicht und das gab mir das Gefühl, dass ich tatsächlich ehrlich sprach . Reden und Erzählen befreit dich, weil sie bereits ein neues Leben und einen neuen Partner hat und ich denke nicht, dass es für ihn angenehm ist, Dinge zu hören, die zuvor passiert sind „, fügte er hinzu.

Zu einem anderen Zeitpunkt wies Karla Tarazona darauf hin, dass Christian Domínguez heute, obwohl sie ihr in der Vergangenheit nicht treu war, eine ziemlich herzliche Beziehung zum Wohlergehen ihrer Kinder pflegen, bis sie es sogar mit Pamela Franco teilen.

„ Herzlichkeit ja, aber für meinen Sohn. Die gleiche Herzlichkeit mit Pamela, weil sie nicht nur mit Valentino, sondern auch mit meinen drei Kindern geteilt hat und ich das nicht müsste. Ich habe immer sehr nette Dinge von meinen Kindern an sie gehört. Wenn es meinen Kindern gut geht, mach weiter „, fügte er hinzu.

Die Fernsehmoderatorin nutzte auch die Amor y Fuego-Kameras, um ein Gerücht aus der Vergangenheit zu leugnen, denn zu der Zeit hieß es, sie sei in die Beziehung geraten, die Vania Bludau und der Cumbiambero zu dieser Zeit hatten.

Laut Karla Tarazona selbst wurden diese Informationen von Vania selbst abgelehnt, als sie bei The Value of Truth auftrat, wo sie darauf hinwies, dass die Person, die ihre Romanze tatsächlich beendete, die „Boliviana“ war.

ENTHÜLLE, WARUM SIE SAUER AUF SIE WAR

In einem früheren Interview wies Karla Tarazona darauf hin, dass sie Isabel Acevedo nicht angreift, weil sie in ihre Beziehung zu Christian Dominguez geraten sei, sondern weil sie dachte, sie sei ein guter Mensch mit der Tänzerin gewesen, um sie auf diese Weise zu verraten.

„Ich möchte, dass du etwas verstehst... vielleicht war es die ganze Zeit nicht das Thema 'er hat mich mitgenommen oder hat mich nicht aw'; was mich immer verletzt hat war, wie Dinge passiert sind, ich habe mich nicht schlecht mit ihr benommen... Ich sagte immer „warum sagst du nicht die Wahrheit“. Ich denke, dass am Ende heute alles mehr als klar ist. Ich hoffe aufrichtig, dass wir alle in dem Leben, das jeder hat, glücklich sind „, fügte er hinzu.

