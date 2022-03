Japan kündigte eine neue Reihe von Sanktionen gegen 25 Personen und 81 russische Einheiten an

19-01-2012 Bandera de Japón POLITICA JAPÓN INTERNACIONAL ASIA

Japan meldete am Freitag eine neue Reihe von Sanktionen gegen Russland, die das Einfrieren von Vermögenswerten für 25 Personen und 81 russische Einheiten vorsieht, als Reaktion auf die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einem Monat einer „speziellen Militäroperation“ in der Ukraine.

„Insgesamt wurden 25 russische Senatsbeamte zum Ziel der Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten ernannt, und wir werden Verbotsmaßnahmen im Zusammenhang mit Exporten an 81 Organisationen umsetzen“, sagte das japanische Außenministerium in einer Erklärung.

Die Sanktionen wurden auf die Söhne des Kreml-Sprechers Dimitri Peskov und seiner Frau Tatiana Navka, auf den Präsidenten der russischen Bank Vnesheconombank, Igor Shuvalov, auf den Leiter der Severstal-Stahlgruppe, Alexei Mordashov, und auf die Angehörigen von Rostec, Sergey Chemezov, ausgedehnt stellvertretender Chef des Präsidentenkabinetts, Sergey Kirienko, der Sekretär des Sicherheitsrates Russlands, Nikolai Patrushev, und die Geschäftsleute von Rotenberg.

Diese Sanktionen gelten zusätzlich zu den bereits von der japanischen Regierung verhängten Sanktionen, die bereits angekündigt hat, das Vermögen von 15 Personen und neun russischen Organisationen, darunter den Leiter des militärischen Nachrichtendienstes (GRU) und die stellvertretenden Verteidigungsminister, einzufrieren.

Das japanische Außenministerium berichtete über die Zunahme der Vergeltungsmaßnahmen gegen den Kreml für seine Entscheidung, seit dem 24. Februar in ukrainisches Gebiet einzudringen.

Darüber hinaus fror das asiatische Land das Vermögen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Zentralbank der Russischen Föderation und des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ein und genehmigte unter anderem ein Exportverbot für Ölraffineriematerial.

Kanada seinerseits verhängte am Donnerstag neue Sanktionen gegen 160 Mitglieder des russischen Senats und kündigte an, im Zusammenhang mit der russischen Invasion in die Ukraine Mittel für das Weltprogramm gegen Hunger, die Weltgesundheitsorganisation und die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen (UNHCR) zu spenden.

Dies wurde auf seinem offiziellen Twitter-Account vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau bestätigt, der über die Sanktionen hinaus Mittel für Organisationen angekündigt hat, die „den Menschen vor Ort sofortige Hilfe leisten können“.

Die russische Botschaft in Kanada hat in demselben sozialen Netzwerk hervorgehoben, dass „Trudeaus Kabinettsentscheidung, Mitglieder des russischen Senats auf die schwarze Liste zu setzen, eine lächerliche Geste und ein Beweis für die Ohnmacht der westlichen Sanktionspolitik ist“.

In diesem Zusammenhang erwägt Kanada, wie der kanadische Sender CBC berichtet, wie mehr Waffen an ukrainische Soldaten geliefert werden können, wie Trudeau am Donnerstag nach einem Notfalltreffen mit den NATO-Führern sagte.

„Wir werden weiterhin versuchen, bestmöglich zu helfen, und da Zelensky um mehrere neue Geräte gebeten hat, prüfen wir, was wir senden können“, betonte Trudeau.

(Mit Informationen von Europa Press)

LESEN SIE WEITER:

Wolodymir Zelensky beschuldigte Russland, in der Ukraine Phosphorbomben eingesetzt zu haben