Israel wird am 27. und 28. März ein Gipfeltreffen mit den USA, den Emiraten, Marokko und Bahrain ausrichten

Jerusalem, 25 Mrz Israel wird am kommenden Sonntag und Montag ein Gipfeltreffen mit den führenden Vertretern der Diplomatie aus den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko und Bahrain ausrichten, das erste seiner Art seit der Unterzeichnung der Abraham-Abkommen im Jahr 2020, mit denen die Beziehungen zwischen dem jüdischen Staat normalisiert wurden und diese arabischen Länder. „Der US-Außenminister und die Außenminister der VAE, der Emirate, Marokkos und Bahrain werden zu einer Reihe von Treffen in Israel eintreffen", die zwischen dem 27. und 28. März stattfinden werden, berichtete das israelische Außenministerium, das das Treffen als „historischen diplomatischen Gipfel" bezeichnete. Das Treffen findet auf Einladung des Leiters der israelischen Außenpolitik, Yair Lapid, statt, der an diesem Sonntag bereits den Leiter der US-Diplomatie, Antony Blinken, empfangen sollte. Letztere werden zwischen dem 26. und 30. März nach Israel, ins Westjordanland, nach Marokko und Algerien reisen, um sich mit der russischen Invasion in der Ukraine, den jüngsten Aktionen des Iran und dem palästinensisch-israelischen Konflikt zu befassen, wie das US-Außenministerium gestern in einer Erklärung angekündigt hat. Israel nahm 2020 diplomatische Beziehungen zu den Emiraten, Bahrain und Marokko unter der Schirmherrschaft der Abraham-Abkommen auf, die von Donald Trumps früherer US-Regierung gefördert wurden. Seitdem hat der jüdische Staat seine wirtschaftlichen, kommerziellen und anderen Beziehungen zu diesen Ländern erheblich gestärkt, wo er auch diplomatische Gesandte eröffnete. Während seines Aufenthalts in Israel wird er sich mit Premierminister Naftali Benet, Verteidigungsminister Beny Gantz und Präsident Isaac Herzog treffen, denen er das „unveränderliche" Engagement der USA für die israelische Sicherheit hervorheben und den diplomatischen Bemühungen Israels im Russland-Ukraine-Krieg danken wird. Im Westjordanland wird der Außenminister mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas sowie Vertretern der palästinensischen Zivilgesellschaft zusammentreffen, um ihnen „die Bedeutung der Stärkung der Beziehungen" zu den Vereinigten Staaten zu vermitteln.