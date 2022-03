IHHF-Ethikkommission untersucht den ehemaligen Präsidenten und die Russische Föderation

Madrid, 25 Mrz Der russische Eishockeyverband wird Gegenstand einer Untersuchung der Ethikkommission der Internationalen Föderation (IHHF) sein, die auch das Verhalten des ehemaligen Vorsitzenden dieses Gremiums, des Schweizer René Fasel, in beiden Fällen in Bezug auf den Krieg in untersuchen wird Ukraine. „Der IIHF-Rat hat den Russischen Eishockeyverband (RIHF) zur Überprüfung an die Ethikkommission verwiesen, da berichtet wurde, dass RIHF angeblich Teams der Continental League (KHL) angewiesen hat, Demonstrationen zur Unterstützung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine abzuhalten“, erklärte IHHF. „Da eine solche Maßnahme einen Verstoß gegen den IIHF-Ethikkodex darstellen würde, wird die Ethikkommission den Fall weiter untersuchen und entscheiden, ob sie ihn an den IIHF-Disziplinarausschuss verweisen sollte“, fügte er hinzu. Was Fasel betrifft, so werden zwischen 1994 und 2021 Präsident der Internationale, derzeitiger Ehrenpräsident auf Lebenszeit und ehemaliges IOC-Mitglied, „sein Engagement für Russland und die KHL sowie die öffentlichen Äußerungen zum Krieg“ untersucht. Ein lebenslanger Präsident, betonte die IHHF, „muss sich in allen Beziehungen mit wettbewerbsfähigem, wirtschaftlichem, sozialem (einschließlich sozialer Medien) und moralischem Charakter gemäß den Grundsätzen der Würde, Integrität, Loyalität und Verantwortung verhalten.“ Fasel berät die KHL, eine Eishockeyliga, die sich hauptsächlich aus russischen Klubs zusammensetzt, aber auch unter Beteiligung von Mannschaften aus Finnland, Weißrussland, Lettland, China und Kasachstan. Er ist ein Führer, der Russland sehr nahe steht, von Präsident Wladimir Putin stark gelobt wurde und vor zwei Jahren die Sanktionen kritisiert hat, die diesem Land wegen seiner Unregelmäßigkeiten im Bereich des Dopings auferlegt wurden.