IACHR warnte Mexiko vor „Normalisierung der Gewalt gegen Journalisten“

CIUDAD DE MÉXICO, 25ENERO2022.- Durante la conferencia matutina, periodistas colocaron un memorial de manera pacifica en las vallas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional esto por los asesinatos de periodistas en México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Das Büro des Sonderberichterstatters für freie Meinungsäußerung der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (IACHR) warnte vor „der Normalisierung und Vertiefung der Gewalt gegen Journalisten in Mexiko“.

In einer Pressemitteilung forderte die IACHR die Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben von Journalisten zu schützen und die Straflosigkeit für Verbrechen gegen die Presse zu bekämpfen.

Von Januar bis März 2022 wurden die Morde an 8 mexikanischen Journalisten aufgezeichnet. José Luis Gamboa, Margarito Esquivel Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vazquez, Jorge Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz und Armando Linares sind die Namen der Kommunikatoren, denen in den wenigen Monaten das Leben genommen wurde.

Laut der Erklärung hat das Pfarrhaus Informationen über wiederkehrende stigmatisierende Vorwürfe von Bundes- und Kommunalbehörden gegen die Presse erhalten. Es ist erwähnenswert, dass Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) wegen der verschiedenen Zusammenstöße mit Journalisten wie Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga und Azucena Uresti heftig kritisiert wurde.

AMLO wurde wegen Zusammenstößen gegen die Presse kritisiert (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

„Die Berichterstatterin nimmt mit besonderer Besorgnis zur Kenntnis, dass die Gewalt gegen Journalisten in Mexiko eskaliert, und wiederholt, dass solche Angriffe die Meinungsfreiheit sowohl in ihrer individuellen als auch in ihrer kollektiven Dimension verletzen, da sie das Recht der Gesellschaft auf Information beeinträchtigen und nicht toleriert werden können. in einer demokratischen Gesellschaft „, heißt es in der Erklärung.

Sie erkannte auch den Wert der vom Staat unternommenen Anstrengungen an, unter denen die Behörden den Plan zur Schaffung eines nationalen Präventions- und Schutzsystems für Menschenrechtsverteidiger und Journalisten hervorgehoben haben.

Er forderte die Behörden jedoch auf, die Legitimität und den Wert der Arbeit von Journalisten von den höchsten Ebenen des Staates zu unterscheiden und die gegen sie verübten Verbrechen jederzeit zurückzuweisen.

„Die Berichterstatterin beobachtet die Fragilität der Garantien der Meinungsfreiheit in Mexiko und erinnert den Staat daran, dass diejenigen, die öffentliche Führungspositionen innehaben, aufgefordert sind, einen Diskurs zu führen, der für die öffentliche Beratung günstig ist, und keine Reden zu halten, die direkt oder indirekt Gewalt gegen Kommunikatoren und Journalisten fördern oder fördern „, heißt es in dem Dokument.

José Luis Gamboa Arenas war der erste Journalist, dem 2022 das Leben genommen wurde (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

José Luis Gamboa Arenas wurde am 10. Januar bei einem mutmaßlichen Angriff in der Floresta-Unterteilung in Veracruz erstochen.

Margarito Esquivel Martínez wurde eine Woche nach dem Mord an Gamboa Arenas außerhalb seines Hauses im Viertel Sánchez Taboada in Tijuana, Baja California, ermordet.

Nur sieben Tage nach Margarito Esquivels Abstieg wurde Lourdes Maldonado erschossen und angegriffen, als sie in ihrem Haus in Baja California ankam.

Am letzten Januartag wurde Roberto Toledo vor einer Anwaltskanzlei erwischt, in der er auch arbeitete.

Armando Linares ist der letzte Journalist, der 2022 in Mexiko ermordet wurde (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

Heber López wurde getötet, als er in einem Haus im Viertel El Espinal ankam, das Salina Cruz, Oaxaca, gehörte.

Am 24. Februar wurde Jorge Camero Zazueta, Direktor des Portals El Informativo, getötet, nachdem er mindestens drei Schüsse von einer Schusswaffe erhalten hatte.

Juan Carlos Muñiz wurde in der Unterteilung Los Olivos in Fresnillo, Zacatecas, getötet.

Armando Linares wurde am 15. März in Zitácuaro, Michoacán, getötet.

