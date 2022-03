Hier sind die Möglichkeiten, wie Sie zum Estereo Picnic 2022 gelangen können

An diesem letzten Märzwochenende wird der Briceño-Golfplatz Tausende von Live-Musikliebhabern willkommen heißen, die an einer neuen Version des Stereo Picnic Festival (FEP) teilnehmen werden. An den drei Festivaltagen erhöhen die fünf aktivierten Bühnen die Lautstärke der Sprecher von 14.30 Uhr bis zum Morgengrauen. Das einzige, was die Öffentlichkeit tun muss, ist an den Ort zu kommen, und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.

Unter anderem Busse, Autos, Lieferwagen, ausgewählte Fahrer. FEP-Teilnehmer haben mehrere Möglichkeiten, zum Briceño Golf Course zu gelangen, und können den auswählen, der ihrem Budget am besten entspricht.

Privates Fahrzeug

FEP-Teilnehmer können mit ihrer Gruppe von Freunden in einem privaten Auto fahren, sollten sich jedoch bewusst sein, dass sie in dem Bereich, der funktioniert, bis sie die Veranstaltung verlassen möchten, nach Parkplätzen suchen sollten. Ebenso ist es wichtig, sich an die damit verbundene Verantwortung zu erinnern, z. B. keinen Alkohol zu konsumieren, um in fünf Sinnen zurückkehren zu können.

Falls Sie ein Auto haben und sich entscheiden, Alkohol zu trinken, steht Ihnen das Festival den ausgewählten Fahrerservice im Wert von 140.000 USD pro Strecke zur Verfügung. Die Nutzer verließen den Golfplatz und der Fahrer setzte sie an einem einzigen Ankunftspunkt in Bogotá ab. Wie funktioniert es?

Busse

Das FEP bietet auch Busverbindungen an, die an verschiedenen Stellen in Bogotá abfahren und ankommen. Zu den wichtigsten gehören der Parkplatz von Carulla Alhambra (Calle 114 #45 .78) und das Maloka Interactive Museum (Carrera 68D #24ª -51).

Jeder Bus fährt alle 20 Minuten von 11:00 bis 19:00 Uhr zum Festival und die Rückkehr erfolgt von 22:00 Uhr bis zum Ende eines jeden Tages. Der Service kostet 25.000$ pro Strecke pro Tag oder 70.000$ für die drei Tage; und die Rücksendung kostet 35.000$ pro Tag oder 100.000$ für die drei Tage. Wenn Sie eine Hin- und Rückfahrt kaufen, kostet es pro Tag 45.000 USD oder 125.000 USD für die drei Tage.

Lieferwagen

FEP-Lieferwagen können auf der Seite Gelbe Tickets gekauft werden. Wenn Sie die Daten verlassen, werden Sie kontaktiert, um einen Abfahrtsort von Bogotá und zwei Ankunftspunkte (den Abholort und einen zusätzlichen Ort) zu koordinieren. Die Preise variieren je nach Ort für Personen:

11 Personen: 450.000$ pro Tag oder 1.300.000$ für die drei Tage

14 Personen: 500.000 USD pro Tag oder 1.450.000 USD für die drei Tage

18 Personen: 600.000$ pro Tag oder 1.7500.000$ für die drei Tage

Wie auch immer Sie sich entscheiden, zum FEP zu reisen, denken Sie daran, den Ausflug zum Golfplatz nicht zu beginnen, ohne vorher zu überprüfen, ob Sie alles haben, was Sie brauchen, um das Festival zu genießen. Zu den wichtigsten Dingen gehört das Tragen Ihres Ausweises, des Covid-19-Impfausweises und es versteht sich von selbst, dass Ihr Griff der Eingang zur Veranstaltung ist.

Denken Sie auch daran, Geld auf Ihrem Griff zu haben, damit Sie während des Festivals Essen und Getränke kaufen können. Um das System nutzen zu können, muss das Handle unter dem Link aktiviert werden: festivalestereopicnic.com/handles. Die Veranstaltung empfiehlt, die Seriennummer, die sich auf der Rückseite des Griffs befindet, zu speichern und aufzuzeichnen, da „es im Falle eines Problems von entscheidender Bedeutung ist, Ihnen einen besseren technischen Support anbieten und unvorhergesehene Ereignisse beheben zu können“.

Denken Sie auch an andere Gegenstände, die empfohlen werden, und andere, die Sie auf jeden Fall zu Hause lassen sollten. Bei Infobae Colombia haben wir eine Liste erstellt, damit Sie das „Comeback“ des EFF problemlos genießen können.

