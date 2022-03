Herausforderung 'The Box': „The Chosen Gamma“, Beta bleibt auf dem Ziel, eines der Teams zu schwächen

An diesem Donnerstag begann ein neuer Zyklus im Wettbewerb „The Box“ -Challenge, in dem sich die Gruppen gegenüberstanden, um den gesamten Schrank für die folgenden Herausforderungen aufzubewahren, und zwei neue Mitglieder einiger Teams wurden zu neuen Trägern der Verurteilungswesten verurteilt.

Die Gemüter waren jedoch kompliziert, bevor sich die Teams in der Arena trafen, aber in diesen Momenten der Angst und Unsicherheit gelang es einem Team, eine neue Hymne zu komponieren, um sich selbst zu ermutigen und so ihr Bestes in der Herausforderung zu geben.

„Eines Morgens in der Stadt der Kisten wachte ich früh auf und dachte darüber nach, an Wettkämpfen teilzunehmen... Land-, Luft- oder Pooltest oder kontaktiere vielleicht Meinen Gott, was wird es sein? kämpfen wir darum, unsere Träume zu erfüllen, um die Challenge 2022″ zu gewinnen, sangen die Mitglieder von Gamma, die das Lied „Mi hermano y yo“ von Los Hermanos Zulta als Grundlage nahmen.

Gamma spielte ein Lied, um seine Mitglieder zu motivieren, bei jedem der Wettbewerbe des dritten Zyklus alles zu geben. Live aus Canal Caracol genommen

Beto und Tarzán, Mitglieder von Alpha, versuchten ihrerseits, einen Rap für ihr Team zu komponieren, bevor sie zu jedem der Wettbewerbe an der Box gingen.

„... Ich erzähle die Geschichte einer Gruppe, die nacheinander einen Platz gewonnen hat. Mit Mühe, Hingabe und Hingabe sind wir das Alpha im Herzen „, lesen Sie die Texte des lila Hauses.

Die Herausforderung wurde im Regenbogenboxen entwickelt, bei dem die einzige Regel darin besteht, niemals den Boden zu berühren, in dem die Herausforderer die Staffeln zwischen 3 Männern und 3 Frauen aus jeder Mannschaft absolvieren mussten. Das erste Hindernis, das sie überwanden, bestand darin, hängende Baumstämme zu überqueren, bis sie die abgehängten Wände erreichten, die sie überqueren mussten, ohne den Boden zu überqueren.

Verurteilung und Hunger-Challenge-Wettbewerb. Live aus Canal Caracol genommen

Nach diesem zweiten Teil des Wettbewerbs mussten sie sich auf Plattformen platzieren, die einem Holzzylinder Platz machten, der anderen Metallkonstruktionen Platz machte, auf denen sich Treppen befanden, die zu einer neuen Plattform führten, auf der sie an jedem Ende ein Seil mit zwei Ringen fanden.

Die Sentence and Hunger Challenge wurde in der Box Arcoiris entwickelt, einem Test für Luft und Geschicklichkeit. Live aus Canal Caracol genommen

Auf dieser letzten Plattform befanden sich auch einige gewichtete Würfel und Stifte, an denen das Seil und die Reifen aufgehängt waren, die sie zu einer Basis auf dem Boden absenkten und so platzierten, dass sich beim Durchgang jedes der Herausforderer ein Turm bildete. Nachdem der Standort des Würfels abgeschlossen war, kehrte jeder Teilnehmer zum Anfang der Strecke zurück, um seinem Partner Platz zu machen, um dieselben Aktionen auszuführen.

Und obwohl die Teams in den ersten Minuten der Herausforderung Hand in Hand waren, nutzte Beta, der den ersten Platz und Omega auf dem zweiten Platz belegte, nach und nach die anderen Gruppen und hinterließ die Herausforderer von Alpha und Gamma, die leider die Möglichkeit verloren hatten, wieder zu füttern entweder für die nächsten Phasen des Zyklus.

Position der Würfel in der Judgement and Hunger Challenge. Live aus Canal Caracol genommen

„Das Geheimnis von uns ist das Vertrauen, das wir ineinander haben, meine Teamkollegen sind alle großartige Athleten und wenn es um Wettkämpfe geht, geben sie immer ihr Bestes, egal was passiert...“ , sagte Ceta, Kapitän des Beta-Hauses.

Die Enttäuschung war unter den Mitgliedern von Gamma bemerkenswert, die nicht nur einen erneuten Verlust des Nutzens des Essens bedauerten, sondern auch Emily beschuldigten, in der ersten Schicht Zeit bei der Positionierung des Würfels verloren zu haben.

„Wenn ich den Eimer fallen ließ, lass dich nicht verfangen, in dem hijuep*ta den Eimer fallen ließ. Wer auch immer noch eine Kerze darauf setzt, warum steckst du im Eimer fest, im Eimer, es wird sein, dass keine Gefährten mehr hinter mir sind... es macht mich sehr wütend, weil ich diesen Fehler gemacht habe oder wenn wir es nicht konnten habe gewonnen „, sagte Emily.

Die Macht, einen Mann und eine Frau zu verurteilen, lag in der Verantwortung von Beta, die erneut Gamma anpeitschte, indem sie sich für Skirla und Emily entschied.

Skirla und Emily wurden vom Beta-Team zum Tragen der Urteilsweste verurteilt. Live aus Canal Caracol genommen

