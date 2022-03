Gefängnis für falschen Staatsanwalt, der an der Entführung eines Kaufmanns in Medellín teilgenommen hätte

Die Generalstaatsanwaltschaft gab an diesem Donnerstag, dem 24. März, bekannt, dass Ana Lucía Gómez Tuhirán eine Sicherheitsmaßnahme in einem Gefängniszentrum erhalten hat. der Ermittler des Sijin der Nationalen Polizei, Jhon Javer Ortega Gómez Gómez Gómez Gómez, und die Privatperson Juan David Gómez Ramos, die angeblich beteiligt waren bei der Entführung eines Kaufmanns im Viertel El Poblado in Medellín.

Die Informationen der Staatsanwaltschaft zeigten auch, dass die mit Unterstützung von Dijin und der CTI durchgeführten Ermittlungsaufgaben ergaben, dass Ortega Gómez am 4. August 2021 offenbar für einen Investmentvertrag 78 Millionen Pesos an einen Händler für den Verkauf von Gold übergab.

Es wurde auch detailliert beschrieben, dass das oben genannte Dokument eine Frist von 6 Monaten vereinbarte und eine monatliche Zinszahlung in Höhe von 5 Prozent festlegte. Bis Ende desselben Monats hielten die Angeklagten den Kaufmann jedoch Berichten zufolge zweieinhalb Stunden in ihrem Büro fest, um offenbar die sofortige Rückgabe des investierten Geldes unter Druck zu setzen.

Die Ermittlungen ergaben auch, dass sie an derselben Stelle 14 Millionen Pesos in bar beschlagnahmt hätten, eine Summe, die laut dem falschen Beamten der Staatsanwaltschaft in der Sorgerechtskette bleiben würde, bis sie die volle Millionärsinvestition bezahlte.

„Die Ermittler stellten fest, dass der Streifenpolizist das Opfer bewachte, damit er sein Handy nicht benutzte. Gómez Tuhirán hätte das Opfer gezwungen, einen Lieferwagen im Wert von mehr als 90 Millionen Pesos zu transferieren. All dies im Gegenzug dafür, dass ein mutmaßlicher Haftbefehl nicht in Kraft gesetzt wird, der angeblich gegen den Kaufmann gerichtet wäre „, sagte die Staatsanwaltschaft.

Ebenso versicherte er, dass das Opfer laut der Untersuchung einen Tag nach der rechtswidrigen Inhaftierung zu einem Notar in Medellín vorgeladen wurde, um die Übertragung des Autos zu authentifizieren und den oben genannten Vertrag für eine sofortige Zahlung zu ändern.

Es sollte gesagt werden, dass das von der Staatsanwaltschaft erhaltene Beweismaterial zu dem Schluss geführt hat, dass Gómez Tuhirán bei anderen Gelegenheiten vorgegeben hätte, Staatsanwalt zu sein. Eine weitere Enthüllung des Unternehmens in diesem Fall war, dass der falsche Beamte behauptete, enge Beziehungen zu hochrangigen Polizeibeamten in Medellín und in der Hauptstadt der Republik zu haben, aber sie sagte auch, dass sie andere illegale Aktivitäten in Begleitung des Patrouillenbootes der Nationalen Polizei ausübe.

Die Angeklagten wurden am 16. März festgenommen und akzeptierten nicht die Anklage, die angeblich für erpressende Entführung, Konzert mit schwerem Verbrechen, qualifiziertem Diebstahl, simulierter Investitur oder Anklage und Falschheit in öffentlichen und privaten Dokumenten und Missbrauch des öffentlichen Dienstes verantwortlich ist.

In anderen gerichtlichen Nachrichten in der Hauptstadt Antioquia wurde auch berichtet, dass die Staatsanwaltschaft am 23. März in einer Haftanstalt eine Sicherheitsmaßnahme gegen einen 31-jährigen Ausländer erhalten hatte, der angeblich für versuchte verschärfte Erpressung verantwortlich war, eine Anklage, die nicht akzeptiert wurde.

Laut der Beschwerde einer Frau, ebenfalls einer Ausländerin, hätte die mutmaßliche Person, 20 Jahre alt, verlangt, dass sie 500.000 Pesos zahlt, als Gegenleistung dafür, dass sie ihre Familie nicht geschickt oder ein intimes Video in sozialen Netzwerken veröffentlicht hat.

Der Angeklagte wurde am 17. März im Stadtteil Manrique in Medellín von der Gaula der Nationalpolizei gefangen genommen.

