Fecode fordert Maßnahmen des Bildungsministeriums zur Verhinderung sexueller Gewalt

An diesem Freitag, dem 25. März, sandte der kolumbianische Verband der Bildungsarbeiter (Fecode) einen Brief an das Bildungsministerium, in dem er weitere Maßnahmen zur Verhinderung sexueller Gewalt in der Schule des Landes forderte.

In dem Schreiben forderten die Lehrer die nationale Regierung auf, die Anwendung der Richtlinie 01 von 2022 zu erweitern, in der das Ministerium den Gebietsbehörden Richtlinien zur Verhinderung sexueller Gewalt in akademischen Räumen in Kolumbien erteilte.

Die Mitteilung richtet sich an die Bildungsministerin María Victoria Angulo, wo sie auch gebeten wird, die Ernennung von Beratungslehrern in Bildungseinrichtungen für die rechtzeitige Versorgung potenzieller Opfer sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt zu verstärken.

Die kolumbianische Lehrergewerkschaft erklärte, dass es bessere Leitlinien geben sollte, um die Opfer dieser Fälle angemessen ansprechen zu können: „Im Disziplinarbereich muss ein höheres Maß an Priorität eingeräumt werden, das von den Leitern der disziplinarischen Kontrolle der Gebietseinheiten ausgeübt wird, die zertifiziert sind, um dies zu gewährleisten das ordnungsgemäße Verfahren und der Zugang zur Justizverwaltung für beide, untersucht und schikaniert „, heißt es in dem Brief.

Die Beschwerde von Fecode konzentriert sich auf die Tatsache, dass die Gebietsbehörden nicht über die erforderlichen Instrumente verfügen, um Disziplinarverfahren gegen Beamte zu beschleunigen, denen vorgeworfen wird, missbräuchliche Handlungen gegen Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter begangen zu haben.

Die Richtlinie, auf die sich Fecode bezieht, wurde am 4. März von Minister Angulo unterzeichnet, und eine der in dem Dokument genannten Bestimmungen lautet: „Der Staat hat durch jeden einzelnen seiner Vertreter die unentschuldbare Verantwortung, rechtzeitig zu handeln, um die Umsetzung, den Schutz und die Wiederherstellung sicherzustellen der Rechte von Kindern und Jugendlichen“.

Die erste Maßnahme, die das Ministerium an die Bildungsbehörden und Schulen erteilt hat, besteht darin, dass, wenn sie auf ein mutmaßliches Opfer oder eine Handlung sexueller Gewalt gegen einen Schüler aufmerksam werden: „Zu jeder Zeit die Mitarbeiter der Bildungseinrichtung sowie die Mitarbeiter der in Die Ausbildung muss das Kind oder das jugendliche Opfer betreuen, begleiten und unterstützen, wobei ihre Rechte bei jeder ihrer Handlungen Vorrang eingeräumt werden, die Beschwerde oder die Risikosituation nicht unterschätzt werden, sondern im Gegenteil fleißig und zeitnah handeln.

Die Richtlinie leitet auch administrative Maßnahmen bei der Auswahl, Ernennung oder Einstellung von Verwaltungspersonal oder Pädagogen zur Verhütung und Behandlung von Situationen sexueller Gewalt im schulischen Umfeld. Es enthält auch Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, damit im Falle mutmaßlicher Fälle sexueller Gewalt Maßnahmen ohne erneute Viktimisierung ergriffen werden und die Integrität und Information des Falls geschützt werden.

Ein weiterer Antrag der Gewerkschaft ist die Durchführung pädagogischer Maßnahmen mit Schulungen für Lehrer und Manager zur Verhinderung sexuellen Missbrauchs in den Hochschulen und Schulen des Landes. Ebenso wiesen sie auf die Notwendigkeit hin, dies „an die Bildungssekretariate zu richten, um interdisziplinäre Teams zu bilden, die über die spezifische Kompetenz verfügen, um Fälle sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt im schulischen Umfeld zu verhindern, zu pflegen und zu verfolgen“.

Basierend auf Informationen, die 81 Certified Territorial Entities an das Bildungsministerium gemeldet haben, werden landesweit 876 Fälle von mutmaßlichem sexuellen Missbrauch in Schulen im Zeitraum Januar 2018 bis Februar 2022 registriert, von denen 65 sanktioniert wurden, 127 wurden eingereicht und 684 sind unter ermittlung.

