Erstellen Sie einen Leitfaden zur Unterstützung von Migranten in Nordmexiko

Ciudad Juárez (Mexiko), 25 Mrz Als ob es sich um „Gelbe Seiten“ handele, erstellte und veröffentlichte eine Gruppe von Kreativen und Aktivisten einen Leitfaden zur Unterstützung von Migranten, die an der nordmexikanischen Grenze ankommen. „Diese Arbeit war eine Initiative mehrerer Organisationen und Kollektive mit dem Ziel, ein Dokument zu erstellen, das als Referenz für Dienstleistungen für Migranten dienen sollte. Migranten glauben, dass diese Arbeit, dieses Buch, von jemandem produziert wurde, der auf ihrer Seite steht „, sagte Efe Willivaldo Delgadillo, Literaturprofessor und Sprecher dieses Projekts, an diesem Freitag gegenüber Efe Willivaldo Delgadillo aus Ciudad Juárez. Die Arbeit mit dem Titel „The Yellow Section on Migration 2022" enthält Informationen zu Organisationen, die Flüchtlinge, Notunterkünfte und Menschenrechtsorganisationen begleiten. All dies begleitet von Abbildungen. Die Publikation ist das Ergebnis der Arbeit von 12 Kreativen, darunter Schriftsteller, Fotografen, Designer und Künstler aus den Grenzstädten Juarez in Chihuahua und El Paso in Texas. Der Leitfaden, der mit Mitteln der Zivilgesellschaft finanziert wurde, umfasst 176 Seiten und wurde im Laufe eines Jahres erstellt. In einer ersten Auflage wurden tausend Exemplare gedruckt und verteilt, die bereits an Organisationen übergeben wurden, die direkt mit Flüchtlingen zusammenarbeiten. „Der Zweck dieses gelben Abschnitts ist es, das gastfreundliche Gesicht von Juárez hervorzuheben, was sich in konkreten Maßnahmen widerspiegelt. Hier sind Dienste der Zivilgesellschaft und Institutionen wie dem UNHCR, die ihnen helfen können „, fügte der Sprecher des Projekts hinzu. Jorge Pérez, Wandmaler und Besitzer der Bäckerei Rezizte, unterstützte dieses Projekt und gibt täglich Brot an verschiedene Migrantenunterkünfte in der Stadt. „Wichtige Informationen kommen für Menschen, die unterwegs sind, wie Adressen, Unterkünfte und Organisationen wie IOM, die sie unterstützen“, sagte dieser Geschäftsmann, der sich des Einwanderungsproblems bewusst war, gegenüber Efe. Die Region verzeichnet einen Rekordstrom in die Vereinigten Staaten, deren Zoll- und Grenzschutzamt (CBP) im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September endete, mehr als 1,7 Millionen Einwanderer ohne Papiere an der mexikanischen Grenze feststellte. Mexiko deportierte 2021 nach Angaben des Innenministeriums des Landes mehr als 114.000 Ausländer. Unterdessen erhielt die mexikanische Kommission für Flüchtlingshilfe (Comar) 2021 einen Rekord von 131.448 Flüchtlingsanträgen.