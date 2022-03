Erdbeben der Stärke 5.1 in Arequipa, einem der seismischsten Gebiete Perus

Lima, 24 Mrz Ein Erdbeben der Stärke 5.1 erschütterte an diesem Donnerstag die Andenstadt Cabanaconde, Provinz Caylloma, in der Region Arequipa im Süden Perus, ohne dass bisher persönliche oder materielle Schäden gemeldet wurden. Die tellurische Bewegung erfolgte zu 1956 Ortszeit (24,56 GMT) mit einem Epizentrum 11 Kilometer südöstlich von Cabanaconde in einer Tiefe von 130 Kilometern, wie das Geophysical Institute of Peru (IGP) berichtet. Das Erdbeben war mit einer Intensität III in Cabanaconde zu spüren, das zu einer der seismischsten Regionen des Landes gehört. Vor acht Tagen wurde Caylloma von einer Folge von 19 Erdbeben an einem Tag erschüttert, dem stärksten von 5,5 Erdbeben, bei denen hundert Häuser begraben wurden, weil die meisten aus Lehmziegeln gebaut wurden. Der Bürgermeister des Bezirks Maca, Sixto Rojas, beklagte, dass die örtliche Kirche, die ihr kulturelles Erbe war, ebenfalls geknackt habe und sie auf die Hilfe der Regionalregierung warteten, um den betroffenen Familien zu helfen. Peru befindet sich im sogenannten pazifischen Feuergürtel, wo 80% der weltweiten seismischen Aktivität stattfinden. CHEF mmr/rrt