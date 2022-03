Die USA warnten davor, dass sich die meisten russischen Geheimdienstagenten in Mexiko befinden

Der Leiter des US-Nordkommandos warnte vor der erheblichen Präsenz des russischen Geheimdienstpersonals in Mexiko und bemerkte seine „Besorgnis“ über die Bemühungen Chinas und Russlands, die Region Amerika zu beeinflussen.

Glen VanHerck, der als Anführer des US Northern Command fungiert, erschien vor dem US-Senat, um mehr Budget zu verlangen und russische Strategien zu erläutern.

Der US-Generaloberhaupt, der auch das North American Aerospace Defense Command leitet, sagte, dass es in Nordamerika und der Karibik „sehr aggressive und aktive“ Akteure gebe, und erwähnte ausdrücklich Mexiko und die Bahamas.

Er verwies ausdrücklich auf den russischen Geheimdienst GRU. Reuters/Elizabeth Frantz/Dateifoto

Am Donnerstag hat der Chef der USA. Das Northern Command, General Glen VanHerck, warnte die US-Senatoren, dass Russland seine größte Gruppe von Geheimdienstagenten in Mexiko vor allem hat, was es auf der Welt eingesetzt hat.

Während seiner jüngsten Anhörung mit dem Armed Forces Committee des Senats der Vereinigten Staaten versucht die wichtigste Geheimdienstorganisation in Russland, Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie oder GRU mit ihrem Akronym, Einfluss innerhalb der Vereinigten Staaten zu nehmen. Das Central Intelligence Department ist das Militär Geheimdienst für die Streitkräfte der Russischen Föderation.

Dafür hätten sich Geheimdienstmitarbeiter aus Russland in Mexiko niedergelassen und es angeblich zum Land mit der größten Anzahl von GRU-Mitgliedern an der Grenze zu den USA gemacht, sagte Glen VanHerck.

„Ich möchte darauf hinweisen, dass sich die meisten GRU-Mitglieder der Welt derzeit in Mexiko befinden. Das sind russische Geheimdienstmitarbeiter. Und sie behalten ihre Einflussmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten im Auge.“

Der General gab bekannt, dass in Mexiko die meisten russischen Agenten beheimatet sind (Foto: EFE/Joebeth Terriquez)

VanHerck warf Russland und China vor, Desinformation verbreitet und „Spaltung und interne Zwietracht“ gesät zu haben, um die Grundlagen der amerikanischen Demokratie und Demokratien auf der ganzen Welt zu untergraben.

Laura Richardson, Chefin des südlichen Kommandos, die ebenfalls am Donnerstag vor dem Streitdienstkomitee des Senats aussagte, stimmte der Einschätzung von VanHerck zu.

„Ich habe seit fast fünf Monaten das Sagen und was mich am meisten beeindruckt hat, ist das Ausmaß, in dem China und Russland ihren Einfluss in unserer Nachbarschaft aggressiv ausbauen“, sagte er.

Richardson, der für US-Militäroperationen in der Karibik, Mittel- und Südamerika verantwortlich ist, wiederholte seine jüngsten Behauptungen, dass ohne US-Führung und einige Investitionen „Chinas negativer Einfluss in dieser Region bald dem räuberischen Einfluss ähneln könnte, den das Land jetzt in Afrika hat“.

„Lassen Sie uns klar sein: China investiert nicht, es extrahiert“, betonte er.

Er fügte hinzu, dass seine „größten strategischen Bedenken“ darin bestehe, den Panamakanal und die Magellanstraße frei und offen zu halten, in dessen Umfeld er sagte, es gebe chinesische Projekte.

Der General versicherte, dass es eine Frage des Einflusses in seinem Hoheitsgebiet ist. (Foto: Reuters/Carlos Jasso)

Kürzlich berichteten mexikanische Abgeordnete, insbesondere von der Bank der Nationalen Erneuerungsbewegung, über die Einrichtung einer mexikanisch-russischen Freundschaftsgruppe, die schließlich mit Unterstützung von Verbündeten abgeschlossen wurde.

Ken Salazar, US-Botschafter in Mexiko, versicherte jedoch, dass „es niemals passieren kann“, dass Mexiko und Russland aufgrund von die Invasion der russischen Armee auf ukrainischem Gebiet.

Dies ist auf den Empfang der mexikanischen Abgeordneten beim russischen Botschafter in Mexiko, Viktor Koronelli, am 23. März im Repräsentantenhaus zur Gründung der mexikanisch-russischen Freundschaftsgruppe zurückzuführen.

(Foto: Reuters/Gustavo Graf)

Darüber hinaus erinnerte er sich an das Bündnis, das Mexiko und die Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs gegen das Regime von Adolf Hitler in Deutschland unter Beweis gestellt hätten, und rief dringend dazu auf, diese Gewerkschaft zu erweitern.

„Wenn eine Familie angegriffen wird, schließt sich die Familie an. Hier sprechen wir über die Freundschaftsgruppe. Es kann keinen Unterschied geben, wir müssen tun, was sie im Zweiten Weltkrieg getan haben „, schloss er.

*Mit Informationen von AFP

LESEN SIE WEITER: