Die Ukraine betrachtet Jerusalem als einen der „vorrangigen“ Orte für ein Treffen zwischen Zelensky und Putin

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a weekly cabinet meeting, in Jerusalem, March 14, 2022. Jack Guez/Pool via REUTERS

Der Leiter des ukrainischen Präsidentenkabinetts, Andrei Yermak, sagte, er betrachte die Stadt Jerusalem als einen der „vorrangigen“ Orte für ein bevorstehendes Treffen zwischen der Ukraine und Russland im Rahmen der Friedensgespräche zwischen den beiden Nationen.

„Wir betrachten Jerusalem auch als einen der vorrangigen Orte für das zukünftige Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymir Zelensky mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin“, sagte Yermak während eines Gesprächs mit israelischen Medien.

In dieser Hinsicht begrüßte er die Vermittlung des israelischen Premierministers Naftali Bennett, der erneut mit dem ukrainischen Präsidenten gesprochen hat, und sagte, dass das Land ein Garant für die ukrainische Sicherheit sein könnte, wie die israelische Zeitung „The Times of Israel“ berichtete.

Im Gespräch mit israelischen Journalisten über Zoom erklärte Yermak, dass ukrainische Beamte „beeindruckt sind, wie tief sich die Situation der israelischen Beamten und insbesondere Premierminister Bennett bewusst sind.

Der Leiter des ukrainischen Präsidentenkabinetts, Andrei Yermak

Laut Yermak hofft die Ukraine, dass Israel einer der Garanten für ein neues Sicherheitsabkommen für das Land sein kann. „Das wäre historisch und fair, weil wir sehr enge Beziehungen zu Israel haben“, sagte er, wie die ukrainische Agentur Ukrinform erklärte.

Der ukrainische Präsident Wolodymir Zelensky forderte Israel am 20. März auf, seine Neutralität aufzugeben und die Ukraine zu unterstützen, um eine „endgültige Lösung“, einen „Völkermord“ an russischen Streitkräften, die sein Land angreifen, zu vermeiden, und verglich den Angriff daher mit dem Holocaust.

Bennett reiste Anfang März nach Moskau und war der erste ausländische Führer, der Putin seit Beginn der Invasion am 24. Februar persönlich traf.

An diesem Donnerstag forderte die UN-Generalversammlung in der zweiten Resolution in weniger als einem Monat erneut die „sofortige Einstellung“ der Feindseligkeiten Russlands in der Ukraine sowie „aller Angriffe auf Zivilisten und zivile Ziele“, die nicht bindend ist.

Mit 140 Stimmen dafür, 5 gegen (Russland, Syrien, Nordkorea, Eritrea und Weißrussland) und 38 Stimmenthaltungen stimmte die internationale Gemeinschaft dieser neuen Resolution der Ukraine zu den „humanitären Folgen der russischen Aggression“, die in weniger mehr als ein Monat verursachte die Vertreibung von 10 Millionen Menschen, 3,5 Millionen von ihnen Flüchtlinge im Ausland, halb Kinder.

Durch seinen Sprecher betonte UN-Generalsekretär António Guterres, wie wichtig es ist, dass Mitglieder der Organisation eine humanitäre Resolution annehmen, vor allem aber, dass sie dies tun, indem sie Einheit zeigen.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Ablehnung der russischen Invasion des ukrainischen Territoriums durch die internationale Gemeinschaft fast derjenigen ähnelt, die am 2. März gezeigt wurde, als die Resolution verabschiedet wurde, die die russische Aggression „bedauerte“ und deren sofortige Einstellung forderte.

(Mit Informationen von Europa Press)

