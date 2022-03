Die herzliche Umarmung zwischen Lionel Messi und José Pékerman in der Vorschau auf Argentinien-Venezuela

Fotografía de archivo del seleccionador argentino José Pekerman. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

An diesem Freitag fand in der Vorschau des Zusammenstoßes zwischen den Teams von Argentinien und Venezuela am 17. Tag der südamerikanischen Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar ein besonderes Wiedersehen auf dem Spielfeld von La Bombonera mit Lionel Messi und José Néstor Pékerman statt.

Der Kapitän der Nationalmannschaft und der derzeitige Trainer von Vinotinto kreuzten sich während des Warm-ups vor Beginn der Aktionen und begrüßten sich freundlich mit Lachen. Es ist so, dass der argentinische Trainer La Pulga gut kennt, er war es, der ihn 2006 zur Weltmeisterschaft in Deutschland gerufen hat, dem ersten in der Karriere des Rosarino, der damals 19 Jahre alt war.

Darüber hinaus war Pékerman derjenige, der Messi von der Seniorenmannschaft am 17. August 2005 in Budapest die Türen öffnete, als der junge Fußballspieler von Barcelona nur 92 Sekunden spielte und ausgewiesen wurde, weil er den Ungar Vilmos Vanczák ins Gesicht geschlagen hatte. Bei diesem Treffen begann er keinen Geringeren als Lionel Scaloni in der Verteidigung.

Messi und der derzeitige Trainer von Venezuela begrüßten sich und kreuzten einige freundliche Worte, eine klare Geste dafür, dass die Beziehung zwischen ihnen gut ist, obwohl das letzte Bild, an das sie sich gemeinsam erinnern, das von Leo ist, der im Duell gegen die Ersatzspieler auf der Bank sitzt Deutschland für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2006. Für dieses Spiel entschied sich der Trainer, ihn auf der Bank zu lassen und auf Julio Cruz zu wetten.

Diese Episode erregte keinen Groll. Selbst 2009, nachdem sie den Goldenen Ball gewonnen hatte, nannte es der damalige Barcelona-Star in ihrer Rede: „An Pékerman, dem ich immer dafür danken werde, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, bei einer Weltmeisterschaft zu debütieren“. In diesem Wettbewerb erzielte der Rosarino in der zweiten Runde der Gruppenphase ein Tor gegen Serbien und Montenegro.

Zu Beginn dieser neuen Etappe debütierte Pékerman mit einem 4:1 -Heimsieg gegen Venezuela und fiel dann in Montevideo gegen Uruguay auf dasselbe Ergebnis. Hauptziel ist es, sich für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den USA und Mexiko zu qualifizieren, was in der Geschichte von Vinotinto noch nie passiert ist.

