Derbez antwortete AMLO über den Maya-Zug: „Niemand hat mich bezahlt, ich bekomme keine gelben Umschläge“

Der mexikanische Schauspieler und Produzent Eugenio Derbez wies darauf hin, dass er für die Zusammenarbeit an der Kampagne mit dem Titel #SélvameDelTren keinerlei finanzielle Vergütung erhalten habe. Er teilte seine Position, nachdem Andrés Manuel López Obrador (AMLO) die Teilnehmer als „Pseudo-Umweltschützer“ und „Fifis“ bezeichnet hatte und argumentierte, dass sie von Konservativen engagiert worden wären, um sein Projekt zu kritisieren.

„Es schmerzt mich, disqualifiziert zu werden, weil ich denke, der Löwe glaubt, dass jeder in seinem Zustand ist. Ich bekomme keine gelben Umschläge, das brauche ich nicht. Ich verdiene mein Geld mit dem Schweiß meiner Stirn und tue das aus Liebe zu Mexiko „, sagte der Komiker am 25. März in einem Interview mit Ciro Gómez Leyva.

Sélvame-Deltren war der Titel, der den Vorschlag leitete, in dem Prominente wie Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Bárbara Mori, Saúl Hernández, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Aislinn Derbez und Arturo Islas unter anderem durch ein Video Gehör verschafften, das sie in ihren sozialen Netzwerken teilten Netzwerke, um den Bau von Abschnitt 5 südlich des Maya-Zuges zu fordern.

AMLO kritisierte die Künstler, die sich in einem Video gegen den Maya-Zug positionierten.

Die Veröffentlichung begann seit Dienstag, dem 22. März, im Rahmen des Weltwassertages in Umlauf zu kommen, da die Beteiligten erklärten, dass die Arbeit des Zuges unterirdische Flüsse stark beeinträchtigen würde, abgesehen davon, dass die Flora und Fauna der Region ernsthaft geschädigt werden würde.

Eugenio seinerseits nutzte das Interview, um klarzustellen, dass er zu einer Gruppe von Bürgern gehört, die sich Sorgen über die latente Gefahr des Regenwaldes der Halbinsel machen.

Er stellte auch klar, dass sie von niemandem eingestellt wurden: „Ich habe es immer gesagt, ich komme von keiner Partei, weder von der PRI noch von der PAN noch von MORENA. Ich komme aus Mexiko und mache das, weil Umweltschützer uns kontaktiert haben und die Einheimischen uns mit einem Hilferuf kontaktiert haben.“

Im Gegensatz zu AMLOs Worten bemerkte der Interviewte, dass sie nicht gegen den Maya-Zug sind, sondern nur gegen den kurzfristigen Wechsel der Route von Abschnitt 5 zu einem Ort mit dem längsten unterirdischen Fluss- und Cenotensystem der Welt. Ihr einziger Zweck ist es, die Arbeit in diesem Teil einzustellen, um einen Ökozid zu vermeiden.

Die Behörden von Fonatur kündigten an, dass Abschnitt 5 des Maya-Zuges nicht mehr seiner ursprünglichen Route durch Playa del Carmen folgen werde. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Ebenso sagte er, dass sie nur darum bitten, die notwendigen Umweltstudien durchzuführen und das Gesetz durchzusetzen, „dass die lokalen Gemeinschaften, die Maya, die Zivilgesellschaft gehört werden, dass Experten, Umweltschützer und Wissenschaftler gehört werden. Was ärgerlich ist, ist, dass sie beschlossen haben, den Dschungel zu durchqueren, um die Arbeit pünktlich zu liefern und „Ja, das tun wir“ zu sagen.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Präsident nicht der einzige war, der Erklärungen gegen die Künstler abgab, die seine Position gegen die morenistische Arbeit zum Ausdruck brachten, da sich auch José Ramón López Beltrán, der Sohn des Präsidenten, äußerte.

López Beltrán nannte Derbez und Rubén Albarrán, Sänger der mexikanischen Band Café Tacvba, weil sie nicht gut informiert waren und von ihren schlechten Freundschaften beeinflusst wurden. Er machte dies über seinen Twitter-Account bekannt, wo er teilte:

„Seine besten Momente waren in den neunziger Jahren. Von @EugenioDerbez war es #eloygameno und Rubén Albarrán war @cafetacvba, #Re und #Avalanchadeexitos. Ich hoffe, sie sind gut über @TrenMayaMX informiert und hören auf, ihren tödlichen und überflüssigen schlechten Freundschaften zuzuhören.“

Foto: Screenshot von Twitter

Schließlich erklärte der Schauspieler, dass er weiterhin gegen den Aufbau von Abschnitt 5 protestieren werde und betonte: „Zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere brauche ich niemanden, der mir ein paar Pesos zahlt, um eine politische Partei zu unterstützen (...), im Gegenteil, ich bin überparteilich, Parteien gehen, Parteien kommen und das Land tut es nicht ändern.

