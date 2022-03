Sports Writing, 25 Mrz Das zweite kostenlose Training für den Großen Preis von Saudi-Arabien, das zweite der Formel-1-Weltmeisterschaft in Jeddah, begann fünfzehn Minuten zu spät aufgrund eines Brandes in einer Ölanlage in der Nähe des Stadtkreises, der - mangels Bestätigung - nicht ausgeschlossen worden war hatte wurde für einen Angriff verursacht. Die Rennleitung traf sich mit den Teams, um sie über die Situation zu informieren, und im Moment rollen die Autos bereits in Jeddah.