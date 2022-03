Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky könnte bei der Oscar-Zeremonie auftreten

Self proclaimed Hollywood ambassador Gregg Donovan holds an Oscar statuette replica and a placard reading "Hollywood stands with Ukraine" in solidarity with the Ukrainian people following Russia's invasion of Ukraine, as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky könnte während der Oscar-Verleihung am kommenden Sonntag einen Videoauftritt machen, um der Welt eine Botschaft über den russischen Einmarsch in die Ukraine zu vermitteln.

In den letzten Wochen gab es bereits solche Auftritte vor gesetzgebenden Kammern wie den Commons, im Vereinigten Königreich, dem Europäischen Parlament in Brüssel und dem Kongress der Vereinigten Staaten.

Laut mehreren amerikanischen Medien wie der New York Post führte Z elensky eine Reihe von Gesprächen mit der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, deren Mitglieder darüber debattieren, ob sie einen kurzen Auftritt des Präsidenten zugeben sollten.

Volodymir Zelensky spricht vor dem schwedischen Parlament (Paul WENNERHOLM/TT News Agency /AFP)

Es ist nicht klar, ob es live oder in einer aufgezeichneten Nachricht erscheinen würde. In der Akademie wird diskutiert, ob die Oscars unpolitisch bleiben sollten, während die russische Invasion in die Ukraine weitergeht.

Die Initiative wäre von der Komikerin Amy Schumer gekommen, die eine der Moderatoren der Zeremonie sein wird und anerkannt hat, dass sie sich an die Organisation der Veranstaltung gewandt hat, um zu versuchen, ihr Projekt zu verwirklichen. Er räumte jedoch ein, dass seine Initiative wahrscheinlich keinen Erfolg haben wird.

„Ja, ich habe es vorgeschlagen. Ich wollte einen Weg finden, wie Zelensky über Satellit oder mit einer aufgezeichneten Rede auftreten kann, weil die Oscars ein Millionärspublikum auf der ganzen Welt haben. Ich hätte kein Problem damit, so etwas zu tun, aber leider bin ich nicht derjenige, der die Gala produziert „, erklärte Schumer während ihrer Zeit in der Talkshow ihres Freundes Drew Barrymore.

Amy Schumer (Reuters/Jeenah Moon)

Der Künstler möchte auch das menschliche Drama hervorheben, das aus einer russischen Invasion hervorgeht, bei der bereits Tausende getötet und Millionen vertrieben wurden.

„Ich denke, es gibt einen gewissen Druck in dem Sinne, dass viele wollen, dass [das Ereignis] wie ein Feiertag ist, an dem jeder vergisst, was für eine Nacht passiert. Aber bei der Oscar-Gala gibt es so viele Augen und Ohren. Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit, bestimmte Kommentare zu machen, Witze, die sogar das aktuelle Bild hervorheben „, fügte Schumer hinzu.

Das ABC-Netzwerk, das die Zeremonie übertragen wird, sprach sich für Zelensky, einen ehemaligen Schauspieler, aus und gab eine Erklärung ab.

In der Zwischenzeit wird gemunkelt, dass die in der Ukraine geborene Schauspielerin Mila Kunis eine Erklärung abgeben wird, die zusammen mit ihrem Ehemann Ashton Kutcher etwa 35 Millionen US-Dollar für ukrainische Flüchtlinge sammelte. Zelensky hat seine Dankbarkeit für die Bemühungen von Kutcher und Kunis zum Ausdruck gebracht.

Dateifoto von Ashton Kutcher und Mila Kunis

Wie Warnungen wie Leonardo DiCaprios vor der Klimakrise oder Joaquin Phoenix' Empörung über die künstliche Befruchtung von Rindern zeigten, scheuen sich Prominente trotz Heucheleivorwürfen selten davor, bei den Academy Awards politische Erklärungen abzugeben.

„Es hängt alles davon ab, wie Sie das Problem angehen“, sagte Scott Feinberg, Kolumnist von Hollywood Reporter, in einem Interview mit AFP. „Wenn es sich anhört, als würden sie predigen oder unterweisen, wird es nicht sehr gut ankommen. Aber wenn es etwas Gefühltes oder mit Gefühlen ist, denke ich, dass wir ein anderes Ergebnis erzielen werden „, fügte er hinzu.

