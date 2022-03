Der Präsident des COE sieht in den Pyrenäen Optionen, wenn die Kandidatur einheitlich ist

Barcelona, 25 Mrz Der Präsident des spanischen Olympischen Komitees (COE), Alejandro Blanco, hat argumentiert, dass eine mögliche Kandidatur der katalanischen und aragonesischen Pyrenäen für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2030 eine Gewinnchance haben wird, wenn Einstimmigkeit in Bezug auf das Projekt besteht. Blanco hielt diese Reflexion während einer Diskussion mit dem PSC-Führer Salvador Illa im Rahmen einer Konferenz über die Olympischen Winterspiele, die von der Rafael Campalans Foundation organisiert wurde. In einer seiner Reden wies der Präsident des COE darauf hin, dass die Grundlage der spanischen Kandidatur für die Welt nicht „Schnee oder Eis“ sein sollte, sondern „Werte, Verständnis, Respekt und Dialog“. „Wenn wir in einer Zeit der Verwirrung und Konfrontation in der Lage sind, eine gemeinsame Idee zu haben und alle auf diese Idee hinzuarbeiten und den gemeinsamen Weg zu gehen, dann haben wir die Kandidatur gewonnen. Von dort aus werden die Pyrenäen zu jeder Zeit Olympische Spiele veranstalten „, versicherte er. Blanco warnte davor, dass die Augen des Internationalen Olympischen Komitees bereits auf Katalonien und Aragonien gerichtet seien, und bat die verschiedenen Verwaltungen, daran zu arbeiten, die Vorschläge dem IOC „einstimmig“ vorzulegen, auch wenn sie Unterschiede hinsichtlich der endgültigen Kandidatur haben. In diesem Sinne hat Salvador Illa die Parteien, die die Regierung unterstützen, ERC und JxCat, aufgefordert, „Mut“ zu haben und „klar“ zu sagen, dass sie sich für die Olympischen Winterspiele entscheiden, die eine „Gelegenheit“ zur Wiederbelebung des Pyrenäenraums darstellen. Der ehemalige Präsident der Generalitat José Montilla hat einige der Vorteile aufgeführt, die aus seiner Sicht die Durchführung einer solchen Sportveranstaltung in den katalanischen Pyrenäen mit sich bringen würden, die Investitionen und Wirtschaftstätigkeit erfordert, um die Bevölkerung zu fixieren. Montilla vertraute darauf, dass die Regierungen wissen werden, wie man „kleine ideologische Unterschiede“ parkt, um eine solvente Kandidatur zu schaffen, und warnte, dass „Katalonien es sich nicht leisten kann, Gelegenheiten zu verpassen“, schloss er.