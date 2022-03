Der Oberste Gerichtshof von Honduras entscheidet am Montag, ob der ehemalige Präsident Hernández ausgeliefert wird

Tegucigalpa, 25 Mrz Die Auslieferung oder nicht des ehemaligen honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández in die Vereinigten Staaten, die ihm drei Anklagen im Zusammenhang mit Drogenhandel und Waffeneinsatz vorwirft, wird am kommenden Montag bekannt gegeben, berichtete Rolando Argueta, Chef des Obersten Gerichtshofs von Honduras. Freitag. „Ich verstehe das ja“ (Montag), sagte Argueta gegenüber Journalisten in Puerto Cortes in der honduranischen Karibik, als er gefragt wurde, ob die Plenarsitzung des Obersten Gerichtshofs festlegen werde, ob Hernandez an diesem Tag an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird oder nicht. Argueta erklärte, dass die Verteidigung des ehemaligen Gouverneurs eine Frist habe, die an diesem Freitag ausläuft, um im Rahmen eines „formellen Verfahrens, das wir erwarten müssen“, vor dem Obersten Gerichtshof zu erscheinen. Er fügte hinzu, dass das Plenum des Obersten nach Abschluss der Verteidigung gemäß der in der vereinbarten Anordnung festgelegten Frist drei Tage Zeit haben wird, die ab diesem Samstag laufen, um „dies zu überprüfen und im Rahmen der eingelegten Berufung eine Entscheidung treffen zu können“. „Wenn sie heute erscheinen, gibt uns das Gesetz drei Tage, die alle Arbeitstage sind, um die Plenarsitzung abhalten zu können, und die Plenarsitzung könnte wahrscheinlich am Montagmorgen sein“, betonte der Leiter der honduranischen Justiz. Er wies darauf hin, dass das Plenum im Rahmen der Strafprozessordnung den Inhalt der angefochtenen Entscheidung erörtern werde. Darüber hinaus wird er wissen, „welche Beschwerden oder Schäden die Beschwerdeführerpartei feststellt, die ihm dieser Beschluss verursacht, die Bewertung der rechtlichen Argumente und schließlich die Entscheidung, die über die Parameter oder Grundsätze und Garantien der Objektivität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit getroffen werden muss die Richter, aus denen wir die Plenarsitzung bilden werden“. Der ehemalige Präsident Hernández, 53, wurde am 15. Februar in seinem Wohnsitz in Tegucigalpa gefangen genommen, an Händen und Füßen gefesselt und zur Spezialeinheit der Nationalen Polizei gebracht, wo er festgehalten wird, nachdem die USA Honduras einen Tag zuvor um vorbeugende Verhaftung zu Auslieferungszwecken gebeten hatten. Am 16. März genehmigte der vom Obersten Gerichtshof ernannte natürliche Richter in einer zweiten Anhörung die Auslieferung von Hernandez. Daher beschloss die Verteidigung, Berufung einzulegen, um dies zu vermeiden. Hernandez ist der erste ehemalige Präsident von Honduras, der von den Vereinigten Staaten zur Auslieferung beantragt wurde. PRODUKT EINER RACHE, LAUT HERNÁNDEZ Als Hernandez erfuhr, dass der Richter seine Auslieferung genehmigt hatte, wiederholte er, dass der Vorwurf gegen ihn „das Produkt einer Rache“ von Drogenhändlern sei, die als Präsident an die USA ausgeliefert wurden und nun eine Reduzierung der Strafen vor dem US-Justizsystem anstreben. „Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass ich von Anfang an davon überzeugt bin, dass dies das Ergebnis einer Rache derer ist, die das Land auf den Knien hatten, Honduras belagert hatten, wo unsere Kinder und Ihre Kinder, viele von ihnen jetzt Erwachsene, nicht nach 6:00 Uhr nachmittags oder an Orten oder Gebiete, in die niemand eintreten konnte, waren Kriminelle verantwortlich „, betonte er. Er fügte hinzu, dass er in seiner Regierung beschlossen habe, die „Verpflichtung“ zur Bekämpfung von Gewalt und Drogenhandel zu übernehmen, „mit der Absicht, Honduras Wohlfahrt zu bringen“, und dass er darauf „stolz“ sei, weil sein Land jetzt „sicherer ist als 2011, 2012, einschließlich 2014“ und rettet „viele Leben“, und dass „es war ist es wert.“ 104 PERSONEN BEANTRAGTEN AUSLIEFERUNG Argueta berichtete auch, dass das Justizsystem „104 auslieferbare Personen (seit 2014) im Zusammenhang mit 78 Anträgen registriert“. Er fügte hinzu, dass in einigen Fällen mehrere Personen beantragt wurden und dass in der Justiz bisher „32 Haftbefehle anhängig sind, in denen wir jedoch sagen müssen, dass einige Personen bereits kapituliert haben oder in anderen Ländern gefangen genommen wurden“, sodass „die Anzahl der 32 auf 25 oder 26 reduziert wird“. Informationen darüber, wie viele Auslieferungsanträge eingegangen sind, mit Namen jeder Person und anderen Details, die in Reserve gehalten werden, wurden diese Woche einem Ausschuss des honduranischen Parlaments übergeben, der angesichts inoffizieller Berichte, die die Justiz verstecken würde, einen entsprechenden Antrag stellte. Informationen in dieser Hinsicht Bedeutung. Argueta betonte, dass er sagen könne „mit absoluter Sicherheit und mit großer Kategorie und Eindringlichkeit, dass es bei keiner der 78 Anfragen und bei einer der 104 angeforderten Personen Verzögerungen in diesen Aspekten gibt“. CHEF gr/lll