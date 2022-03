Der Kreml bestreitet den Einsatz von Phosphorbomben in der Ukraine

Moskau, 25 Mrz Der Kreml hat heute bestritten, dass die russische Armee weiße Phosphorbomben, eine illegale chemische Waffe im Rahmen des Chemiewaffenübereinkommens von 1997, im Rahmen der russischen Militäroffensive in der Ukraine eingesetzt hat. „Russland hat nie gegen internationale Konventionen verstoßen“, sagte der Sprecher der russischen Präsidentschaft, Dmitri Peskov, auf seiner täglichen Telefonpressekonferenz. Am vergangenen Mittwoch berichteten ukrainische Quellen, dass russische Truppen diese Art von Munition in der Nähe von Irpin und Hostomel in der Metropolregion Kiew eingesetzt hatten. In Bezug auf die neuen Daten des russischen Verteidigungsministeriums zum mutmaßlichen militärbiologischen Programm der USA in der Ukraine gab Peskov bekannt, dass Moskau Erklärungen von Washington verlangen werde. „Diese Informationen sind sowohl für uns als auch für alle sehr sensibel. Und natürlich werden wir Erklärungen verlangen, nicht nur wir. China hat bereits Erklärungen gefordert und gefordert, das Programm ans Licht zu bringen „, sagte er. Russland beschuldigte am Vortag den Investmentfonds Rosemont Seneca Thornton, der von Hunter Biden, Sohn des US-Präsidenten, und dem Soros Fund gegründet wurde, an der Finanzierung mutmaßlicher Laboratorien für biologische Waffen in der Ukraine teilgenommen zu haben, die vom Pentagon gesponsert wurden. Darüber hinaus berichtete er, dass diese Einrichtungen etwa 16.000 biologische Proben aus dem Land entnommen haben, um Antikörper gegen das Hantavirus und das hämorrhagische Krim-Kongo-Fieber zu untersuchen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums umfasste das Programm 30 Labors in 14 ukrainischen Städten und zeigte eine Karte mit ihrem Standort. Russland behauptet, seine Armee habe Spuren der Beseitigung von Beweisen für die Existenz eines von den USA finanzierten biologisch-militärischen Programms im Rahmen des ukrainischen Krieges gefunden, was sowohl Washington als auch Kiew bestreiten. CHEF mos/jgb