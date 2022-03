Der Islam Slimani bringt Algerien der Weltmeisterschaft näher

Sports Writing, 25 Mrz Ein Tor des Stürmers von Sporting de Portugal, Islam Slimani, der einzige im Spiel, bescherte Algerien den 0:1-Sieg in Kamerun, das die Weltmeisterschaft 2022 in Katar betritt. Das Team von Djamel Belmadi gewann im Limbe Stadium, muss aber im Rückspiel in Blida die Gesamtwertung in vier Tagen abschließen. Beide Teams streben eine Rückkehr in die Endphase einer Weltmeisterschaft an. Die beiden verpassten das Treffen in Russland 2018. Kamerun will seine achte Weltmeisterschaft und Algerien die fünfte erreichen. Das algerische Team nutzte das Ungleichgewicht, das es kurz vor der Halbzeit erreichte, als Slimani an der Spitze eine Kreuzung in das Gebiet Youcef Belaili nutzte. Kamerun verfolgte die Auslosung beharrlich, konnte aber den besuchenden Torhüter Rais M'Bolhi nicht schlagen. Algerien konnte in der Endphase seinen Vorsprung mit Gegenangriffen und klaren Torchancen ausbauen. Das Unentschieden wird am 29. März in Blida gelöst. CHEF apa/ismus