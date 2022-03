Der Angriff auf das Mariupol-Theater hat laut lokalen Quellen 300 Opfer hinterlassen

Lemberg (Ukraine), 25 Mrz Etwa 300 Flüchtlinge im Theater der ukrainischen Stadt Mariupol wurden bei den russischen Bombenangriffen vom 16. März getötet, teilten die lokalen Behörden an diesem Freitag mit, die auf den Aussagen der Überlebenden beruhen. „Es gibt Informationen von Augenzeugen, dass im Mariupol Drama Theatre infolge der Bombardierung eines russischen Flugzeugs rund 300 Menschen getötet wurden“, kündigte der von russischen Streitkräften umgebene Gemeinderat der Stadt auf seinem Telegrammkanal an. „Wir wollten bis zum Ende glauben, dass es allen gelungen ist, sich selbst zu retten. Aber die Worte derer, die sich zum Zeitpunkt des Terroranschlags im Gebäude befanden, sagen etwas anderes „, heißt es in der Botschaft weiter. Etwa 130 Menschen wurden lebend aus dem Luftschutzbunker gerettet, der unter dem Theater der Hafenstadt gebaut wurde, wie die für Menschenrechte zuständige Kommissarin des ukrainischen Parlaments, Liudmyla Denisova, letzte Woche berichtete. Nach Angaben der ukrainischen Behörden suchten früher zwischen 1.000 und 2.000 Menschen Zuflucht im Keller des Theaters, konnten jedoch zum Zeitpunkt der Bombardierung nicht bestimmen, wie viele Personen sich darin befanden. Daher ist die Zahl derer, die möglicherweise noch unter den Trümmern begraben sind, unbekannt. Russische Truppen kontrollieren bereits den östlichen Teil der Stadt, der durch die Kämpfe zerstört wurde und in dem noch etwa 100.000 Einwohner mit kaum Wasser, Strom und Grundversorgung wie Lebensmitteln oder Medikamenten umgeben sind. Das russische Verteidigungsministerium führte die Zerstörung des Theaters dem rechtsextremen ukrainischen Bataillon Asow zu, das es beschuldigte, das Theater als Provokation in die Luft gesprengt zu haben, während Moskau sagte, es habe das Gebäude bombardiert, weil sich Kämpfer darin versteckten. CHEF int-cph/fp