Debakel in Italien: „Zur Hölle“

Rom, 25 Mrz Die italienische Nationalmannschaft eröffnete an diesem Freitag alle wichtigen Zeitungen, Zeitschriften und Nachrichtensendungen in Italien nach einer Katastrophe gegen Nordmazedonien (0-1), die die „Azzurra“ zum zweiten Mal in Folge aus der Weltmeisterschaft herausließ. Die italienischen Medien können nach dem Fußballerfolg im letzten Sommer, als sie zum Europameister gekrönt wurden, nur Pessimismus und Verzweiflung vermitteln, wenn sie nicht an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen können. „Zur Hölle“, titelt 'Corriere dello sport'. „Mazedonien gewinnt in Palermo, Italien geht die Weltmeisterschaft aus. Schamorvolle Niederlage: In '92 wurde Trajkovskis Tor nach der Dominanz der „Azurri“ hinzugefügt „, fügt die Zeitung hinzu, in der ein Bild der Spieler, die ihre Gesichter mit ihrem Trikot bedecken. 'La Gazzetta dello Sport' beginnt mit einem Bild von Giorgio Chiellini, Kapitän und Banner der Mannschaft, der den Torhüter Giorgio Donnarumma am Ende des Spiels tröstet: „Out of the World Cup“, die Zeitung unterschreibt. „In der 92. Minute werden Wembleys Helden für die Weltmeisterschaft zu Hause bleiben. Zum zweiten Mal in Folge für Italien „, fügt er hinzu. Darüber hinaus berichtet er, dass die Zukunft von Roberto Mancini, der für die Nationalmannschaft verantwortlich ist, auf dem Spiel steht und dass die Idee, dass Fabbio Cannavaro und Marcello Lippi ab nächsten Dienstag den Staffelstab übernehmen, geschätzt wird. „Tuttosport“ seinerseits zeigt auf seiner ersten Seite ein „Noooooooooo!“ , begleitet von demselben Bild von Chiellini, der Donnarumma tröstete. „Italien ist zum zweiten Mal in Folge aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden. In Palermo schlägt Nordmazedonien den Europameister mit einem Tor in 92 aus“ „La Stampa“ greift während des Spiels gegen das Spiel an, in dem Italien dominierte, in dem es aber nicht richtig war, es zu definieren. Nordmazedoniens vier Schüsse der 32 der gestrigen lokalen Spieler bleiben nicht unbemerkt: „Katastrophale Leistung der Nationalmannschaft, von Mazedonien im Rabatt bestraft“. Artikel, Kolumnen und Nachrichten, die das Fußballdebakel analysieren, nehmen praktisch den gesamten Raum der Print- und Digitalausgaben ein. Dies ist zweifellos einer der schwierigsten Momente in der Fußballgeschichte des vierfachen Weltmeisters, der seit Brasilien 2014 keine letzte Runde einer Weltmeisterschaft bestritten hat. CHEF tfc/mir/og