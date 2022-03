Chumel Torres verprügelte AMLOs Anhänger für den Bau des Maya-Zuges: „Lebendig für die anderen“

Der Komiker Chumel Torres schlug gegen die Anhänger von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) und dem sogenannten Vierte Transformation (4 T) für die Projekte, die während seiner Verwaltung durchgeführt wurden, insbesondere vom Maya-Zug.

Über seinen Twitter-Account teilte der Fahrer von El Pulso de la República ein Bild, das die angebliche Entwaldung zeigte, die für den Bau eines der Flaggschiffarbeiten des derzeitigen Managements durchgeführt wurde.

Zusammen mit dem Bild sagte der Chihuahuan-Komiker, dass die Abstimmung an einen Politiker, der seine Kampagne auf Versprechen stützte, teuer zu stehen kommen könne. Deshalb bat er die Verbündeten der Partei Movimiento Regeneración Nacional (Morena), bei den Präsidentschaftswahlen 2024 „wachsam zu sein“.

Der Chihuahuan-Komiker sagte, dass die Abstimmung an einen Politiker, der seine Kampagne auf Versprechen stützte, teuer zu stehen kommen kann (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Vor seiner Veröffentlichung ließen die Reaktionen der Internetnutzer nicht lange auf sich warten, da sich die Nutzer dem Witz des YouTubers anschlossen und versicherten, dass Präsident López Obrador, wenn er der Widerstand der Regierung wäre, bereits Märsche und Blockaden organisiert hätte.

„Wenn Lopez Opposition wäre, hätte er bereits Märsche organisiert, Landwege gestoppt und CDMX gelähmt, um diese Arbeit einzustellen. Draußen sind wir alle sehr lauwarm „, „Er hätte bereits ein weiteres Reform-Sit-In gemacht, oder zumindest hätte er sich an einen Baum gekettet“ und „18 Jahre lang nervig mit Betrug und der größte Betrug stellte sich heraus, dass er es war. Es konnte nicht bekannt sein „, lauteten einige der Antworten.

Es sei darauf hingewiesen, dass dies nicht der einzige Tweet war, den Chumel Torres dem Bau des Maya-Zuges gewidmet hat, da er am 23. März erklärte, dass die Arbeit „den Dschungel beendet“. Er wies jedoch darauf hin, dass „niemand wissen konnte“, wie die Verwaltung des Tabasqueño aussehen würde.

„Ein weiterer schöner Tag in Ich konnte Seeland nicht kennen“, schrieb er.

Chumel Torres erklärte, dass das Stück „den Dschungel beendet“ (Foto: Martín Zetina/cuartoscuro.com)

In einer anderen Nachricht schlug der Influencer vor, dass Künstler und Sänger, die an der #SelvamedelTren -Kampagne teilgenommen haben, gegen den kürzlichen Routenwechsel beim Bau des Maya-Zuges ein Video über den Mangel an Medikamenten bei krebskranken Kindern machen und so den Bundespräsidenten holen um über das Problem zu sprechen.

Ebenso forderte der Fahrer von El Pulso de la República am 24. März einen Unterstützer der vierten Transformation auf, „die Nase zu halten“ und die Realität des Baus des Maya-Zuges zu dokumentieren.

Torres forderte einen Unterstützer der Vierten Transformation auf, „die Schnauze zu schließen“ (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Über Twitter argumentierte der Nutzer, dass das Land mit dem Bau des Maya-Zuges 199.900 Hektar neu gepflanzter Bäume gewinnen würde, ein Kommentar, den der Chihuahuan-Komiker nicht verpasste.

„Mit dem Maya-Zug werden etwa 100 Hektar Bäume gefällt. Mit dem Maya-Zug werden 200.000 Hektar Bäume gepflanzt. Das heißt, mit dem Maya-Zug gewinnen wir 199.900 Hektar Bäume. Aber von der Gräfin und aus Los Angeles sieht man das natürlich nicht „, schrieb der Internetnutzer.

Worauf der Ersteller von Inhalten antwortete: „Ich zahle für deinen Flug und lass uns sehen, ob es stimmt? Von einem. Wir gehen und du hältst meinen Mund. Und du veröffentlichst es in deinen Magazinen oder ich veröffentliche es in El Pulso.“

