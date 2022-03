Chinesischer Außenminister trifft sich bei unerwartetem Besuch mit indischem Amtskollegen

Neu-Delhi, 25 März Der chinesische Außenminister Wang Yi traf sich diesen Freitag mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar zu einem unerwarteten Besuch, über den keine Details bekannt gegeben wurden und der nach den Zusammenstößen zwischen Truppen beider Länder an der Grenze des westlichen Himalaya im Jahr 2020 kommt. „Ich habe Außenminister Wang Yi im Hyderabad House willkommen geheißen“, einem Regierungsgebäude, in dem indische Behörden häufig ausländische Würdenträger willkommen heißen, sagte Jaishankar auf Twitter. „Unsere Beratungen werden in Kürze beginnen“, fügte der indische Außenminister hinzu. Wang kam gestern Abend nach Neu-Delhi, nachdem er Pakistan und Afghanistan besucht hatte, obwohl die indische Regierung kaum Details seiner Agenda bekannt gegeben hat. Der chinesische Außenminister irritierte die indischen Behörden während seiner Teilnahme als besonderer Gast an einem Ministertreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) im benachbarten Pakistan, wo er behauptete, die Bestrebungen der islamischen Welt im indischen Kaschmir zu teilen. Indien antwortete gestern, dass die Probleme der umstrittenen Region, über die beide nuklearen Nachbarn zwei Kriege und mehrere kleinere Konflikte geführt haben, im Einklang mit seiner offiziellen Position innerhalb Indiens liegen. Dies ist der erste Besuch eines hochrangigen chinesischen Würdenträgers nach einer Reihe von Spannungen und Zusammenstößen zwischen seinen Truppen an der westlichen Himalaya-Grenze im Juni 2020. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern begannen sich nach einem Grenzkonflikt im Galwan-Tal westlich des Lake Pangong zu verschlechtern, dem schlimmsten seit 45 Jahren unter den Atommächten, bei dem mindestens 20 indische Soldaten getötet und 76 verletzt wurden. Beide Mächte reagierten auf die Konfrontation, indem sie Truppen an die königliche Kontrolllinie (LAC) schickten, die faktische Grenze zwischen den beiden Ländern, die die militärischen Spannungen in der Region weiter verschärft hat. Neu-Delhi und Peking haben seitdem versucht, die Krise auf diplomatischem Wege zu lösen. CHEF daten/hbc/ig