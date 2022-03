Carlos Zambrano: „Immer der gleiche Mist... immer“, nach dem umstrittenen, nicht beanspruchten Tor in Peru gegen Uruguay für die Qualifikation 2022 in Katar

Peru gegen Uruguay: Peruaner Verteidiger Carlos Zambrano wird hart auf die Kontroverse um das verpasste Tor in Peru gegen Uruguay für die Qualifikationsspiele 2022 in Katar verwiesen, die im Centenario-Stadion in Montevideo ausgetragen wurden.

Peru verlor 1:0 gegen Uruguay und in den Minuten des Rabatts (90+2) wurde ein Kreuz von Miguel Trauco ein Schuss über das Uruguay-Tor, das Torhüter Sergio Rochet vor sich hatte.

Bei seinem Versuch, den Ball zu fangen, trat Rochet zurück und stieg in sein Tor, aber nachdem er den Ball eingesackt hatte, reagierte er und streckte seine Hände, um zu verhindern, dass er die Torlinie überquerte.

Die Aktion des Torhüters nach Traucos Schuss erweckte den Anschein, dass der Ball ins Tor kam und bedeutete das Unentschieden für Peru. Der brasilianische Schiedsrichter Anderson Daronco hat das Tor jedoch nicht festgelegt und es trotz der Behauptungen der Spieler der peruanischen Nationalmannschaft nicht im VAR überprüft.

Schließlich endete das Spiel und Uruguay besiegte Peru mit 1:0 mit einem Tor von Charrua Giorgian De Arrascaeta. Die peruanischen Fußballer gingen sichtlich verärgert und nach den erfolglosen Ansprüchen an den Schiedsrichter in die Umkleidekabine.

Zu dieser Zeit reagierte der peruanische Verteidiger Carlos Zambrano auf die Anfrage des Journalisten vor Ort und warf eine harte Strafe.

„Immer der gleiche Mist, immer“, rief Carlos Zambrano, als er in die Umkleidekabine ging, in Bezug auf das nicht beanspruchte Ziel zugunsten Perus bei der Niederlage gegen Uruguay durch die Playoffs.

In Bezug auf das umstrittene Spiel des Spiels sagte Mittelfeldspieler Christian Cueva, er sei ein Tor in einer Pressekonferenz.

„Beim Torspiel, weil ich es gesehen habe... Ich hab's gesehen. Sie werden mir nichts anderes sagen... Ich habe ihn nach dem Spiel gesehen. Aber darüber zu sprechen ist schwierig, weil wir Spieler keine Unterstützung haben, die wir beanspruchen können. Die Schiedsrichter versuchen immer mit einem gelben oder roten einzuschüchtern... es ist schwer. Und so sehr wir mit all dem Respekt der Welt sprechen, hören sie uns nicht zu. Ich weiß nicht warum. Wir fühlten uns mit der Situation unwohl. Wir haben das Stück gesehen, für uns ist es ein Tor. Es ist schwierig, über die Schiedsrichter zu sprechen, weil wir immer von der Situation eingeschüchtert sind, in der sie versuchen, uns zum Schweigen zu bringen „, sagte Mittelfeldspieler Christian Cueva.

SPIELE DES LETZTEN PLAYOFF-DATUMS

Dienstag, 29. März

Peru gegen Paraguay (Lima)

Ecuador gegen Argentinien (Guayaquil)

Bolivien gegen Brasilien (La Paz)

Chile gegen Uruguay (Santiago)

Venezuela gegen Kolumbien (Puerto Ordaz)

