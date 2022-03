Biden verlässt Brüssel nach Warschau, nachdem er EU-Energieunterstützung zugesagt hat

Brüssel, den 25. März US-Präsident Joe Biden verließ Brüssel am Freitag nach Warschau, kurz nachdem er am zweiten Tag eines Gipfels der Europäischen Union teilgenommen hatte, auf dem er die Einheit von Washington und Brüssel gegenüber Russland unterstrich und die Verpflichtung der USA deutlich machte, der Europäischen Union in seiner Ziel, die Energieabhängigkeit von Moskau zu reduzieren. Der US-Präsident kam um 11:39 Uhr Ortszeit am internationalen Flughafen Brüssel in Zaventem an und fuhr gegen 11.49 Uhr mit der Air Force One auf dem Weg zum Flugplatz in der polnischen Stadt Rzeszów ab, so das Weiße Haus in einer Erklärung. Wenn er in Polen, einem Nachbarland der Ukraine und einem NATO-Mitglied, ankommt, wird sich Biden mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda treffen. Erst vor zwei Wochen besuchte Vizepräsidentin Kamala Harris dieses Land und kündigte in Warschau die Lieferung von 50 Milliarden Dollar an die Ukraine und den Einsatz von zwei Batterien von Patriot-Raketenabwehrsystemen auf polnischem Territorium an. Die Reise nach Brüssel in dieser Woche war Bidens zweite persönliche Teilnahme an einer Sitzung des Europäischen Rates und der NATO nach der Sitzung am 14. Juni letzten Jahres. Bidens Flugzeug landete am Mittwochabend auf dem Militärflughafen Melsbroek in Belgien und wurde mit seinem Panzerwagen „The Beast“ zur US-Botschaft im Herzen der belgischen Hauptstadt transportiert. Am Donnerstag nahm der US-Präsident an zwei NATO- und G7-Gipfeltreffen teil, bei denen die russische Invasion in die Ukraine angesprochen wurde, und am ersten Tag des EU-Gipfels. Biden kündigte am Freitag an, dass Washington 15 Mrd. (Milliarden Kubikmeter) mehr in die Europäische Union pro Jahr schicken will, was eine Erhöhung des jährlichen Gesamtbetrags auf 37 Mrd. USD bedeuten würde, während die Vereinigten Staaten 22,2 Mrd. Flüssigerdgas in den Block schickten 2021, ein Ziel, das den Siebenundzwanzig helfen soll reduzieren ihre Energieabhängigkeit von Moskau. Die russische Invasion in die Ukraine, die am 24. Februar nach wochenlangen Spannungen an der Grenze aufgrund der Ansammlung russischer Truppen begann, hat laut UN zur Flucht von 3 Millionen Flüchtlingen und zum Tod von mindestens 900 Zivilisten geführt. CHEF mb/katze/fp (Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter euroefe.euractiv.es)