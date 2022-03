Biden „enttäuscht“ darüber, dass er nicht in die Ukraine einreisen konnte, um die Situation zu sehen

Warschau, 25 Mrz Der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, war an diesem Freitag „enttäuscht“, dass er nicht in der Lage war, von Polen aus die Grenze zur Ukraine zu überqueren, um die Auswirkungen des Krieges auf dieses Land selbst zu beurteilen, und versicherte, dass er dies aus Sicherheitsgründen nicht „erlaubt“ sei. „Ich bin hier in Polen, um mir die humanitäre Situation anzusehen, und ehrlich gesagt beruht ein Teil meiner Enttäuschung auf die Tatsache, dass ich sie nicht aus erster Hand sehen kann, wie ich es anderswo getan habe“, sagte Biden während seines Besuchs in der polnischen Stadt Rzeszów nahe der ukrainischen Grenze. CHEF llb/vh