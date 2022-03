Australien bestätigt massive Wäsche am Great Barrier Reef

Sydney, Australien, 25 März Die australischen Behörden bestätigten an diesem Freitag, dass das Great Barrier Reef im Nordosten des Landes unter massiven Korallenbleichen leidet, das sechste seit 1998, trotz der Bedingungen aufgrund des La Niña-Phänomens, das zur Kühlung des Wassers beiträgt. Diese mit dem Klimawandel verbundene Wäsche findet zu einer Zeit statt, in der eine UNESCO-Mission zwischen dem 21. und 30. März die Gesundheit der Großen Barriere bewertet, die in diesem Jahr in die Liste des gefährdeten Erbes aufgenommen werden könnte, sowie die Maßnahmen zu ihrem Schutz im Rahmen des Riffs 2050-Plans. „Mehr als die Hälfte der lebenden Korallenbedeckung, die wir aus der Luft sehen können, ist stark gebleicht und kann Anzeichen von Fluoreszenz in den Farben Rosa, Gelb und Blau aufweisen“, sagte Neal Cantin, Biologe des Australian Institute of Marine Science (AIMS). Der Experte fügte in einem Video über den Abschluss einer Luftuntersuchung von 750 Riffen hinzu, die mit der Marine Park Authority des Great Barrier Reef (auch Riffe, GBRMPA genannt) durchgeführt wurde, dass Korallen diese fluoreszierenden Pigmente produzieren „in einem Versuch, ihr Gewebe während dieser Meeresbewohner vor Hitze und intensiver Sonne zu schützen Hitzewellen“. Die GBRMPA wies in ihrem auf ihrer Website veröffentlichten Wochenbericht darauf hin, dass „gebleichte Korallen sich bei moderierten Bedingungen von diesem Stress erholen können, wie dies im Jahr 2020 der Fall war, als die Korallensterblichkeit im Zusammenhang mit einem Massenbleichereignis sehr niedrig war“. Die Regierungsbehörde war der Ansicht, dass die Wettermuster der kommenden Wochen entscheidend für den „allgemeinen Umfang und die Schwere“ dieser Bleiche in der Großen Barriere sind, die mit ihren 348.000 Quadratkilometern das größte Korallensystem der Welt darstellt. Rick Leck, Leiter der Ozeane beim WWF-Australien, sagte seinerseits in einer Erklärung, dass „Bilder von gebleichten Korallen eine herzzerreißende Erinnerung an Australien sind, dass es viel mehr tun kann, um den Klimawandel zum Schutz der Großen Barriere zu mildern“. Das Great Barrier Reef, das zuvor 1998, 2002, 2016, 2017 und 2020 erheblich getüncht wurde, sollte im vergangenen Jahr in die Liste des Heritage in Danger aufgenommen werden. Dieses Riff, dessen Situation Ende 2020 von der Internationalen Union für den Naturschutz von „erheblicher Besorgnis“ zu „kritisch“ - der schlechtesten Erhaltungsbewertung - beschrieben wurde, ist weiterhin dem Klimawandel ausgeliefert. Die Große Barriere, in der 400 Korallenarten, 1.500 Fischarten und 4.000 Weichtierarten beheimatet sind, begann sich in den 1990er Jahren aufgrund der doppelten Auswirkung der Erwärmung des Meerwassers und des Anstiegs seines Säuregehalts aufgrund des erhöhten CO2-Anteils in der Atmosphäre zu verschlechtern.