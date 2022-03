AU begrüßt humanitären Waffenstillstand in Äthiopien und Engagement für einen Waffenstillstand

Addis Abeba, 25 Mrz Die Afrikanische Union (AU) begrüßte diesen Freitag die Ankündigung eines „unbefristeten humanitären Waffenstillstands“ durch die äthiopische Regierung und das Engagement der Rebellen in der nördlichen Region Tigre für eine „Einstellung der Feindseligkeiten“, falls diese Hilfe eintreffen sollte. „Der Präsident der AU-Kommission (Sekretariat), Moussa Faki Mahamat, begrüßt die Erklärung eines unbefristeten humanitären Waffenstillstands (...), um die dringend benötigte Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Menschen in der Region Tigre zu beschleunigen“, sagte die AU in einer Erklärung. „(Mahamat) begrüßt auch die Ankündigung der Regionalregierung von Tigre, sich zur Einhaltung dieses humanitären Waffenstillstands und seiner Erklärung einer sofortigen Einstellung der Feindseligkeiten zu verpflichten“, fügte das Dokument hinzu. In diesem Szenario appellierte Mahamat an die Gebergemeinschaft und die humanitären Organisationen, ihre Bemühungen zu verdoppeln, „um die schreckliche humanitäre Situation in Tigre und allen (vom Krieg betroffenen) Regionen, einschließlich Amhara und Afar, zu lindern“. Ebenso setzten sich der Vorsitzende der AU-Kommission und der ehemalige Premierminister des Tschad weiterhin für einen Dialog zwischen allen Parteien ein, um sich auf einen „umfassenden Waffenstillstand“ zu einigen. Diese Botschaft kam, nachdem die äthiopische Regierung am Donnerstag nach Monaten einer „De-facto-Blockade“ in der Region, wie von den Vereinten Nationen angeprangert, einen „unbefristeten humanitären Waffenstillstand“ mit sofortiger Wirkung im Norden des Landes erklärt hatte. „Diese Entscheidung wird getroffen, um den freien Fluss der humanitären Soforthilfe für alle zu gewährleisten, die sie benötigen“, sagte die äthiopische Regierung. Die Rebellen der Volksfront zur Befreiung von Tigre (FPLT) kündigten an diesem Freitag ihr Engagement für eine „Einstellung der Feindseligkeiten“ in dem Krieg an, den sie seit November 2020 gegen die äthiopische Regierung führen. „Wenn die richtigen Umstände eintreten, unter denen unser Volk innerhalb einer angemessenen Frist die humanitäre Hilfe erhält, die den Bedürfnissen vor Ort entspricht, verpflichtet sich die Regierung von Tigre, die Feindseligkeiten mit sofortiger Wirkung einzustellen“, sagte die FPLT in einer Erklärung Morgen. Der Krieg brach am 4. November 2020 aus, als der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed eine Offensive gegen die FPLT - die Partei, die die Region regierte - als Vergeltung für einen Angriff auf eine föderale Militärbasis in Tigre und nach einer Eskalation der politischen Spannungen anordnete. Laut UN benötigen rund 5,2 Millionen Menschen humanitäre Hilfe in Tigre und den Nachbarregionen Amhara und Afar. Tausende von Menschen sind ebenfalls gestorben und etwa zwei Millionen mussten aufgrund von Gewalt ihre Häuser verlassen. CHEF schon pm/pa/ig