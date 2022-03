Ana Carrasco 3.0

Oscar Maja Belchi Madrid, 25 Mrz Ana Carrasco war als erste Frau, die eine Motorrad-Weltmeisterschaft gewann, eine Pionierin. Jetzt, vier Jahre später, kehrt es zur Moto3 zurück und erfindet sich von den Gleisen neu. Die murcianische Pilotin und ihre Umgebung sind in die digitale Welt gezogen, um ihr Einkommen zu steigern. Um ihre 402.000 Follower in sozialen Netzwerken zu monetarisieren und das Women's Sports Non-Fungible Token (NFT) -Projekt zu leiten, sind ihre Herausforderungen beim Absteigen. Diesen Monat hat Carrasco seine Sammlung von NFTs veröffentlicht, damit seine Follower digital einen Speicher des Piloten speichern und sich für exklusive Vorteile entscheiden können. Das Angebot besteht aus einer Sammelkarte mit einem historischen Foto von Ana und einer weiteren mit der Darstellung ihres Helms. Neben der Möglichkeit, auf ein Treffen mit ihr oder Pässen zuzugreifen, um ihre Karriere von der Box aus zu leben, unter anderem. Laut ihrer Umgebung an EFE wurde in der ersten Woche bereits mehr als die Hälfte der 50 verfügbaren Aktien verkauft, um Athleten wie sie im Marketing und in der Kommunikation zu unterstützen, einen neuen Bereich der Firma „Dorsal 11“ eröffnet. Ihr kurzfristiges Ziel mit der Marke „Dorsal 11 Fanatics“ ist es, einen Markt für Frauensport-NFTs zu etablieren, um das Wachstum dieses Sektors unter ihren Kollegen aus allen Disziplinen anzuführen. „Ziel ist es, sie mit 3 Klicks einfach zu erstellen und diese Technologie unseren Followern näher zu bringen, um die Interaktion mit ihnen zu erleichtern“, sagt Carrasco. „Ich bin mir sicher, dass diese Initiative uns helfen wird, den Frauensport auf ein höheres Niveau zu heben und ein endemisches Publikum zu erreichen. Nicht nur in den Kategorien der Frauen, aus dem Sport im Allgemeinen „, fügte er hinzu. Ein Marketing des 21. Jahrhunderts, um in einer digitalen Welt weiter zu wachsen, auf die der Pilot immer vertraut hat. Was ist mehr, schauen Sie sich auf lange Sicht die Metaverse an. „Wir wollen nicht, dass es in einem einfachen Foto oder Chrom bleibt. Wir wollen die reale Welt mit der digitalen verschmelzen. Dass in Zukunft dank dieser NFTs jeder, der sie kauft, Anas Helm in der Metaverse tragen kann „, sagte Eliseo Escámez, Mitbegründer und CEO von 'Dorsal 11', gegenüber EFE. Die Rückkehr der murcianischen Fahrerin hat sie dazu gebracht, sich an ein anderes Motorrad und einen anderen Geschäftszweig anzupassen. In diesem digitalen Aspekt war sie die erste spanische Athletin, die sich der Firma Horizm anschloss, einem Tool, das ihre digitalen Assets schätzt. Sie zählt Follower und Vermögenswerte und hilft ihr, sie zu monetarisieren. Jeder Beitrag, den Ana Carrasco in einem ihrer sozialen Netzwerke veröffentlicht, in denen sie 402.000 Follower, Kommentare und Interaktionen hat, wird gemessen, um den Wert der Marke des Piloten zu ermitteln. Was es wert ist, sportlich zu sein, verordnet das von Horizm digital gemessene Chronometer auf der Strecke, das seine Kunden unter anderem Real Madrid und Chelsea, Rivalen im Viertelfinale der Champions League, hat. In Spanien haben Real Sociedad und Ponferradina auch ihre Dienste. Eine Ana Carrasco, die Ende 2020 Barrieren in einem anderen Sektor durchbrechen wollte. Der über E-Sport. Seit Oktober dieses Jahres ist sie strategische Beraterin des „eSports“ -Teams der UCAM. „Die 'eSports' haben viele Ähnlichkeiten mit dem Motorradfahren, wie zum Beispiel das Sponsoring und der Wettbewerb durch Maschinen. Es ist eine Sportart, die hauptsächlich mit männlichen Athleten betrieben wird, und dort hat Ana eine große Erfahrung darin, Barrieren zu überwinden „, sagte Pablo Rosique, Sportdirektor an der Universität. Mehrere Fronten und alle in der digitalen Welt erweitern ihren Geschäftsbereich und machen die Rückkehr zur Motorrad-Weltmeisterschaft zu einem erfolgreichen Abenteuer auf dem Motorrad und neben dem Fahrrad. CHEF 1011880 omb/og