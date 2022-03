13 Millionen Menschen in der Ukraine können Konfliktgebieten nicht entkommen

Genf, 25 Mrz Etwa dreizehn Millionen Menschen in der Ukraine sind in von Feindseligkeiten betroffenen Gebieten gefangen und können unter anderem aufgrund der Zerstörung von Straßen und anderen Straßen nicht entkommen, teilte die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen (UNHCR) heute mit. Diese Menschen „können wegen der Zerstörung von Straßen, Blockaden oder mangelnden Informationen darüber, wo sie Sicherheit und Hilfe finden können, nicht gehen“, erklärte Karolina Lindholm, Vertreterin des UNHCR in der Ukraine, in einer Videokonferenz aus Lemberg.