1-1. El Salvador verabschiedet sich mit Auswärtsspiel in Jamaika von Katar

San Salvador, 24 Mrz Das Team von El Salvador verabschiedete sich an diesem Donnerstag von jeder Chance, die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu erreichen, indem es am zwölften Tag der letzten Phase der Convacaf-Qualifikation mit Jamaika 1:1 in Kingston zog. Bis vor diesem Spiel hatten die Selecta die schüchterne Hoffnung, bis zum Ende um den vierten Platz weiter zu kämpfen, was zu einer Wiederholung führt. Die Salvadorianer mussten ihre letzten drei Spiele gewinnen und Panama und Costa Rica mussten ein Debakel erleiden, um ihre jeweiligen Spiele zu verlieren. Die Selecta war mit ihrem stacheligen Zentrum Eriq Zavaleta, der die lokalen Verteidiger überholte, um einen Eckstoß zu führen, der 21. Minute voraus. Die Einheimischen waren von der ersten Minute an gegangen, um Druck auf die Salvadorianer auszuüben, die mehr als eine Viertelstunde brauchten, um das Ziel der Reggae Boys zu betrachten. Das Team führte Paul Hall an, um nach Pässen in den Weltraum zu suchen, um ihre Geschwindigkeit und ihren physischen Vorteil zu nutzen, hauptsächlich auf dem rechten Flügel. El Salvador versuchte, das Spiel mit einem kurzen Touch-Spiel auszugleichen, ausgehend vom Tor von Mario Gonzáez, der schließlich zur Figur der Besucher wurde. Der verletzungsbedingte Abgang des salvadorianischen Widders Nelson Bonilla markierte den Sturz der salvadorianischen Berührung, die den örtlichen Torhüter für den Rest des Spiels nicht in Schach hielt. Die zweite Hälfte wurde vollständig von den Jamaikanern dominiert, mit Razzien auf dem rechten Flügel, die eine konstante Torgefahr erzeugten und sich schließlich in der 72. Minute auszahlten, als Andre Gray von den englischen Queens Park Rangers die Gleichheit setzte. Die Dominanz der Caribeans wurde erst am Ende des Spiels unterbrochen, das mit dem salvadorianischen Team endete, das in den letzten Sekunden versuchte, durch ihre letzten Änderungen Gefahr zu erzeugen, jedoch ohne Ergebnis. El Salvador belegte mit 10 Ganzzahlen den sechsten Platz und Jamaika auf dem siebten Platz mit 8 Punkten, beide eliminiert. Das Team unter der Leitung des ehemaligen Weltcupspielers Hugo Pérez wird am Sonntag im Cuscatlan-Stadion in San Salvador Gastgeber für Costa Rica sein, während Jamaika Kanada besuchen wird. - Technisches Arbeitsblatt: 1. El Salvador: Mario Gonzalez; Eriq Zavaleta, Bryan Tamacas, Alexander Larin, Roberto Dominguez; Narciso Orellana, Darwin Ceren, Eric Calvillo, Ronald Rodriguez; Jairo Enriquez und Nelson Bonilla (m.33, Styven Vasquez). Trainer: Hugo Perez. 1. Jamaika: Andre Blake; Damion Lowe, Adrian Mariappa, Richard King; Devon Williams, Javain Brown, Leon Bailey, Ravel Morrison, Greg Leigh; Andre Gray und Daniel Green. Trainer: Paul Hall. Tore: 0-1, m.21: Eriq Zavaleta. 1-1, m.72: Andre Gray. Schiedsrichter: Mexikaner Fernando Hernandez Gomez. Er zeigte den Jamaikanern Richard King und Damion Lowe sowie den Salvadorianern Darwin Cerén, Jairo Enríquez und Miguel Lemus gelben Karton. Vorfälle: Spiel vom zwölften Tag des achteckigen Finales der Convacaf-Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft in Katar, die im Independence Park in Kingston ausgetragen wurde. CHEF hs/laa/msp