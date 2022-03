1-0. Uruguay ist jetzt in Katar

Santiago Carbone Montevideo, 24. März Uruguay qualifizierte sich an diesem Donnerstag für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, nachdem er Peru mit 1:0 geschlagen hatte, und Chile konnte gegen Brasilien nicht drei zu drei hinzufügen. Ein einsames Tor von Giorgian de Arrascaeta traf das Team von Diego Alonso, um den dritten Sieg in Folge zu erringen und die südamerikanischen Qualifikationsspiele mit voller Geschwindigkeit zu beenden. Mit der vorliegenden Klassifizierung war der Tag ideal, um eine Party zu werden, an der natürlich Tausende von Menschen teilnehmen wollten. Der Verkehr in Flaschen und unzählige Fans, die zum Stadion gingen, waren ein Zeichen dafür. Auch die vielen Stände, an denen Flaggen verkauft wurden, und diejenigen, die anboten, die Gesichter der Fans zu malen. Später, bereits im Rahmen des Centennial, begrüßten ihn die Fans mit eingeschalteten Lichtern ihrer Handys und ständigem Gesang zu einem Spiel, in dem Uruguay entschlossen war, zu dominieren, in dem er aber leiden musste. Mit Ronald Araujo und Mathías Olivera im Feld richtete Diego Alonsos elf seinen Angriff auf die Bands aus und hatte eine seiner Figuren in De Arrascaeta. Trotzdem war Torhüter Sergio Rochet in den ersten Minuten am meisten auffiel, der mit zwei beeindruckenden Deckblättern daran hinderte, dass Peru früh zuschlagen konnte. Während sie auf dem Platz waren, änderten sie Angriff für Angriff. Auf der Tribüne hörten die 2.500 besuchenden Fans nicht auf zu singen und dehnten damit die Party aus, die einen Tag zuvor am Rande des Hotels begonnen hatte, in dem sich ihre Spieler befanden. Mit Renato Tapia als Figur und Gianluca Lapadula, der die uruguayische Verteidigung ständig verkomplizierte, spielte Peru eine erste Halbzeit lang leise, die gleichmäßig zu enden schien. De Arrascaeta hatte jedoch andere Pläne und brachte sie ans Licht, als weniger als fünf Minuten noch übrig waren und die Uruguayer den teilweisen Sieg Brasiliens über Chile im Podium feierten. In der Box erfasste Nummer 10 den Rückprall eines Schusses von Luis Suarez, der gegen den Pfosten stürzte und Torhüter Pedro Gallese mit einem starken Schuss ohne Optionen zurückließ. Uruguay wurde 1:0 und machte dort den ersten Schritt in Richtung Weltmeisterschaft, den vierten Schritt in Folge. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, während beide Trainer Änderungen an das Gericht schickten, schüttelte Federico Valverde das gegnerische Tor mit einem Schuss in den Posten und Christian Cueva brachte Peru mit einem direkten Schuss näher, der in der Nähe vorbeiging. Dies waren die beiden gefährlichsten Stücke der zweiten 45-Minuten, vielleicht die letzten, die offiziell auf der Centennial von den drei Idolen der himmlischen Parteilichkeit gespielt wurden: Diego Godín, Luis Suarez und Edinson Cavani. Nach 95 Minuten markierte der Schiedsrichter das Ende des Spiels und die Musik wurde erneut zu einer Lichtergruppe hinzugefügt, in der fast 60.000 Menschen vibrierten und die Feierlichkeiten begannen, die viele Stunden dauern werden. Das Flugzeug ist auf der Landebahn, Uruguay ist bereits aufgesprungen und hat den Gürtel angelegt. La Celeste geht nach Katar. - Technisches Arbeitsblatt: 1. Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araujo, Diego Godin, José Maria Gimenez, Mathias Olivera; Facundo Pellistri (m.83, Damian Suarez), Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta (m.83, Maximilian Gomez); Luis Suarez (m.75, Lucas Torreira) und Darwin Númez Kindheit (m.65, Edinson Cavani). Trainer: Diego Alonso. 0. Peru: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña (46, Edison Flores), Renato Tapia, Yosimar Yotún (m.60, Christofer Gonzales); André Carrillo (m.63, Santiago Ormeno), Gianluca Lapadula (m.75, Alex Valera) und Christian Cueva (m.63, Santiago Ormeno) Ormeno), Gianluca Lapadula (m.75, Alex Valera) und Christian Cueva (m.63) 75, Horacio Calcaterra). Trainer: Ricardo Gareca. Tore: 1-0: m.41, Giorgian de Arrascaeta. Schiedsrichter: Der Brasilianer Anderson Daronco ermahnte Facundo Pellistri. Vorfälle: Spiel, das dem vorletzten Tag der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar entspricht, die im Centenario-Stadion in Montevideo ausgetragen wurde. CHEF scr/cav (Foto)