„Wir wollen inspirieren“: Grupo Firme zu ihren historischen Konzerten im Foro Sol

Eduin Caz und Company von der Grupo Firme versammelten sich im Sol Forum des Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko-Stadt, um ihre Bestrebungen und Träume über die scheinbar größte Errungenschaft ihrer Karriere zu erzählen: drei vollständige Termine auf der Bühne, die Rolling Stones, Madonna, AC/DC gewonnen haben, unter mehreren anderen.

In der Stimme der Band selbst bestand ihr Umlauf darin, ein Forum zu erreichen oder viel kleinere Ziele zu erreichen, weil sie dachten, es sei eine große Verantwortung. Der „Eimer mit kaltem Wasser“ des Verkaufs in Rekordzeit brachte sie jedoch dazu, an die wahre Magie der Grupo Firme zu glauben.

„Wir wollten die Flöhe füllen, in Tijuana und der Manager hat mir das Sol Forum in den Kopf gestellt. Ich sagte, wenn wir es nicht tun, werden wir nie wissen, dass er nicht da ist und jetzt gehen wir ja. Als wir anfingen, mehr Dinge zu tun, um hier zu sein, öffnete sich der Geist und wir bekamen verrücktere Ideen und wir wollten mehr Dinge, und wir werden sie erreichen „, sagte der Sänger der Gruppe.

Grupo Firme versicherte, dass ihr Ziel bei jedem Schritt, den sie als Künstler unternehmen, ausschließlich darin besteht, andere zu inspirieren, ihre Träume zu erfüllen (Foto: Gustavo Azem /Infobae Mexico)

Andererseits versicherten sie, dass es nicht einfach ist, mit dem Erfolg zu leben, den Grupo Firme ihnen in ihr Leben gebracht hat, aber sie versuchen, sich daran anzupassen, und sie versuchen es auf die beste Weise, wobei sie sich immer um die Schritte kümmern, die sie unternehmen, weil die Botschaft, die sie ihrem Publikum vermitteln möchten, die von Inspiration, dass sie wissen, dass Träume immer erfüllt werden können.

In diesem Zusammenhang versicherte er, dass viel damit zu tun hat, wie sie aussehen, sich kleiden und sich ausdrücken. „Wenn der Erfolg kommt, wenn wir mit Flip-Flops oder Shorts hierher kommen, wirst du sagen, Morro Tacuache kneifen, das sieht nicht wie ein Künstler aus, ich respektiere ihn nicht“, sagte der Sänger.

Alles begann, sagte sie, weil sie einen Kommentar von einer Frau in den sozialen Medien gesehen habe, die ihr sagte, dass sie ihn nur in der Peda aufnimmt, und das sei ein schlechtes Beispiel für ihren Sohn, also wollte sie ihn weder seinen Videos noch seiner Musik aussetzen. Auf diese Weise kam die Veränderung, um mehr Menschen näher zu kommen und ihre Fangemeinde zu vergrößern.

„Er hat recht, ich habe ihnen gesagt, dass wir ihn zur Tomadera bringen werden, wir sind ins Fitnessstudio gegangen, dass es eine radikale Veränderung im Leben gibt und nicht zu sehen, dass wir alles andere nehmen, versuchen wir zu inspirieren. Wir können nicht mit der Dame streiten, wir wollen, dass sie sich glücklich fühlt und ihn zum Konzert bringt, es sind bereits zwei Tickets verkauft. Immer so, wie sie dich sehen, behandeln sie dich „, sagte Eduin Caz.

Schließlich stellten sie die Mode zur Schau, die sie als Grupo Firme begannen, sogar einer der Schlüssel zum Erfolg ihres Ruhms: Sie nahmen mit ihren Kollegen in der mexikanischen Region alle Arten von Duetten auf, egal wie groß oder klein ihr Name in der Branche war.

Das Wichtigste sei, all diejenigen zu unterstützen, die von vorne angefangen haben, so wie sie gerne unterstützt worden wären. Dies explodierte schließlich und ermutigte andere, dasselbe zu tun, was allen zugute kam.

„Grupo Firme ist ganz oben und es muss einen Rückgang geben, aber wir arbeiten daran, es sehr spät zu schaffen, wir arbeiten daran, dass es langsam wird, und wir haben begonnen, Duette mit vielen Leuten aus der Region zu machen, und das Thema Grupo Firme, Freundschaft, begann zu arbeiten. Die Region begann viele Duette zu spielen und es hat für uns alle funktioniert, davon haben alle profitiert.“

Schließlich gestanden sie, dass sie einige Überraschungen in der Hand haben, angefangen von der Premiere eines Liedes mit dem kolumbianischen Sänger Camilo über eine Stadiontour durch die wichtigsten Städte Mexikos und der Vereinigten Staaten bis hin zu einem Datum, das auf der „wichtigsten Messe des Landes“ bekannt gegeben wird die San Marcos National Fair?

Der erste Termin der Band, der für den 25. März 2022 im Foro Sol in CDMX angekündigt wurde, wurde in Rekordzeit verkauft. In weniger als 45 Minuten. Auf diese Weise beschlossen sie, die Konzerte fortzusetzen, die heute einen Rekord darstellen könnten.

Der zweite Termin, der 26. März, war bis zum letzten Ticket ausverkauft. Keine Ecke blieb frei von dem riesigen Stadion, in dem einst die Baseballmannschaft von Diablos Rojos beheimatet war. Es wird vorerst etwa 200 Tausend Menschen zwischen allen Daten erwartet.

Der letzte Termin wurde am 24. März 2022 eröffnet und war der erste, der in der mexikanischen Hauptstadt stattfand. Völlig erschöpft, tut mir leid, Ihnen die schlechten Nachrichten zu geben, aber es gibt eine gute, weil sie einen vierten Termin bis zum 7. Mai angekündigt haben.

Tickets sind über das Ticketmaster-System, telefonisch, auf seiner Website oder an den Kassen des Palacio de los Deportes in Mexiko-Stadt und an etablierten Orten in Einkaufszentren, Geschäften usw. erhältlich.

