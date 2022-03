Was ist Putins endgültiger Plan: Reise zum Gedanken seines intellektuellen Mentors

Als Wladimir Putin der Welt seine Idee enthüllte, dass die Ukraine nicht als souveränes Land existierte und dass es sich um eine Konstruktion handelte, die Russland gehörte, wussten viele, die die Labyrinthe in seinem Kopf kannten, dass hinter diesen Konzepten ein Mentor, ein Guru, stand, der sie mitgezogen hatte. Jemand, der ihm genau die Erzählung gegeben hatte, die als Vorwand dafür dienen könnte, in Moskaus demokratisches und zunehmend unabhängiges Nachbarland und näher an Europa einzudringen.

Dieser Guru ist kein geringerer als Aleksandr Dugin, ein Intellektueller, ein „ faschistischer Prophet “, wie David Von Drehle ihn diesen Donnerstag in seiner Kolumne der Washington Post nennt. „Die Analyse stammt direkt aus den Werken eines faschistischen Propheten aus dem höchsten russischen Reich namens Aleksandr Dugin“, schrieb der Zeitungskolumnist der nordamerikanischen Hauptstadt.

„ Dugins intellektueller Einfluss auf den russischen Führer ist bekannt für enge Gelehrte der postsowjetischen Zeit , unter denen er den 60-jährigen Dugin manchmal als „Putins Gehirn“ bezeichnet. Seine Arbeit ist auch der europäischen „neuen Rechten“ bekannt, von denen Dugin seit fast drei Jahrzehnten eine führende Figur ist, und dem Amerikaner Alt-Rechts. Tatsächlich hat die ehemalige Frau des weißen nationalistischen Führers Richard Spencer russischer Herkunft, Nina Kouprianova, einen Teil von Dugins Arbeit ins Englische übersetzt „, erklärt Von Drehle.

Der amerikanische Kolumnist erklärt weiter, dass Dugins Einfluss auf die Entscheidungen des Kremls nicht neu ist. Putins Lieblingsintellektueller hat in den letzten 20 Jahren die Politik Moskaus beeinflusst. Er ist derjenige, der die notwendigen Erzählungen geschaffen hat, damit sich das russische Staatsoberhaupt an der Macht festigen und vor allem die westlichen Demokratien mit neuen Ideen, ob links oder rechts, undeutlich treffen kann.

„Dugin ist ein Produkt des späten sowjetischen Verfalls und gehört zu einer langen und düsteren Reihe politischer Theoretiker, die eine starke und glorreiche Vergangenheit erfinden - voller Mystik und Autoritätsgehorsam -, um eine gescheiterte Gegenwart zu erklären“, sagt der Autor, der den russischen schwarzen Mönch mit anderen Intellektuellen vergleicht, die widmete seine Stimme in der Erklärung, dass „ die Zukunft darin liegt, diese Vergangenheit von der liberalen, kommerziellen und kosmopolitischen Gegenwart (oft vertreten durch das jüdische Volk) zurückzugewinnen “. So listet er Julius Evola, den verrückten Mönch des italienischen Faschismus, Charles Maurras, den französischen nationalistischen Reaktionär, Charles Coughlin, den amerikanischen Radiomoderator, und sogar „den Autor eines deutschen Buches namens Mein Kampf“ auf.

„Dugin erzählt im Wesentlichen dieselbe Geschichte aus russischer Sicht“, sagt Von Drehle. „Bevor die Moderne alles ruinierte, versprach ein geistig motiviertes russisches Volk, Europa und Asien zu einem großen Reich zu vereinen, das ordnungsgemäß von ethnischen Russen regiert wird. Leider hat ein konkurrierendes Imperium, das auf dem Meer korrupter und geldhungriger Individualisten basiert, angeführt von den Vereinigten Staaten und Großbritannien, das Schicksal Russlands vereitelt und „Eurasien“, seine Bezeichnung für das zukünftige russische Reich, versenkt „, betonte der Kolumnist der Washington Post.

Ein Buch, das er verfasste und 1997 veröffentlicht wurde, leitete diese neue Ära ein, die Putins geopolitischen Plan fesselte. Es trägt den pompösen Titel: „Die Grundlagen der Geopolitik: Die geopolitische Zukunft Russlands“. Darin strukturiert Dugin den gesamten Plan, den er in seinem Kopf hat und der den Mann übertrug, der ihm im Kreml zuhört. „ Russische Agenten sollten Rassen-, Religions- und Sektionsspaltungen innerhalb der Vereinigten Staaten fördern und gleichzeitig die isolierenden Fraktionen dieses Landes fördern. (Klingt es nach dir?) In Großbritannien sollten sich die Bemühungen um psychologische Operationen darauf konzentrieren, historische Meinungsverschiedenheiten mit Kontinentaleuropa und separatistischen Bewegungen in Schottland, Wales und Irland zu verschärfen. Westeuropa sollte sich unterdessen von der Attraktivität der natürlichen Ressourcen Öl, Gas und Lebensmittel von Russland angezogen fühlen. Die NATO würde von innen zusammenbrechen .“

„ Putin ist diesem Rat genau gefolgt, und er muss das Gefühl gehabt haben, dass alles gut lief, als er sah, wie Randalierer in den Hallen des US-Kongresses Fenster zerbrachen, Großbritanniens Brexit aus der Europäischen Union und Deutschlands wachsende Abhängigkeit von russischem Erdgas. Da die Untergrabung des Westens so gut verläuft, hat Putin sich den Seiten von Dugins Text zugewandt, in denen er erklärte: „Die Ukraine als unabhängiger Staat mit bestimmten territorialen Ambitionen stellt eine enorme Gefahr für ganz Eurasien dar“ und „ohne Lösung des ukrainischen Problems hat es im Allgemeinen keinen Sinn über Kontinentalpolitik sprechen „, betonte er Von Drehle.

Der prominente Kolumnist fragt sich auch, was in Putins - und Dugins - Masterplan weitergehen könnte, nachdem es ihm gelungen war, die Ukraine zu annektieren und von Europa zu entfernen. „Dugin plant eine schrittweise Aufteilung Europas in Gebiete mit deutschem und russischem Einfluss, wobei Russland dank seiner endgültigen Beherrschung des deutschen Ressourcenbedarfs die Oberhand hat. Während Großbritannien zusammenbricht und Russland die Stücke aufgreift, wird sich das eurasische Reich, in Dugins Worten, endlich von Dublin nach Wladiswostok ausbreiten. '“

„So wichtig wie westliche Führer Dugins mystischen Größenwahn ernst nehmen, ist es für Xi Jinping genauso dringend. Xi und Putin kündigten letzten Monat ein Bündnis an, um (den Einfluss) der Vereinigten Staaten zu reduzieren. Laut Dugin muss China aber auch fallen. Russlands Ambitionen in Asien werden „territorialen Zerfall, Spaltung und politische und administrative Teilung des [chinesischen] Staates“ erfordern, schreibt Dugin. Laut Dugin ist Russlands natürlicher Partner im Fernen Osten Japan „, veröffentlichte The Post.

Schließlich sagt er: „In gewissem Sinne kann Dugins 600-seitiges Buch auf eine Idee reduziert werden: Die falsche Allianz hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Wenn Hitler nicht in Russland eingedrungen wäre, hätte Großbritannien rückgängig gemacht werden können. Die Vereinigten Staaten wären zu Hause geblieben, isoliert und gespalten, und Japan hätte das alte China als Juniorpartner Russlands regiert.“ Und er schließt mit diesem Plan: „ Faschismus von Irland bis zum Pazifik. Wahnvorstellungen? Ich hoffe es. Aber Wahnvorstellungen werden wichtig, wenn sie von Tyrannen angenommen werden .“

LESEN SIE WEITER:

Russische Invasion LIVE: Zelensky beschuldigte Putin, in der Ukraine Phosphorbomben eingesetzt zu haben

Die Ukraine behauptete, ein russisches Landungsschiff im Hafen von Berdiansk zerstört zu haben